Remiseros marchan en contra de los aumentos de tarifas

En la actualidad tomar un remis cuesta más caro. Hoy harán una manifestación desde las 10 y no aplicarán el aumento dispuesto por la AMT.

Un clima de tensión se generó luego de que se anunciara el incremento del 20 por ciento en la tarifa de taxis y remises. Es que desde este último sector salieron a pedir que se equipare la tarifa de los dos servicios de transporte, ya que hoy en día cuesta más caro tomar un remise, indicó El Tribuno.

Sergio Salinas, referente del gremio de remiseros Ucairra, adelantó que hoy se concentrarán a las 10 en el Campo Histórico de la Cruz y de allí marcharían hacia el centro. Dijo que se sumarán a la protesta que llevarán adelante los damnificados por los planes de ahorro de autos y los que sacaron créditos prendarios UVA, quienes no pueden pagar las cuotas de sus autos. "Nos vamos a manifestar junto con los muchachos que tomaron créditos UVA para poder comprar un auto. Son como cincuenta remiseros que sacaron su auto y no lo pueden pagar. Vamos a salir para el centro para que el presidente de la AMT no dé alguna respuesta positiva a nuestro reclamo". señaló.

Salinas explicó que otra situación inequitativa entre taxis y remises son las tarifas que deben pagar para poder trabajar. Dijo que esa carga para los remises suma más de 100 mil pesos por año.

Los taxis

De acuerdo a lo establecido por la AMT, desde mañana, la bajada de bandera diurna de los taxis pasará de $28,14 a $33,77 y la nocturna se elevará de $30,55 a $35,69. En el primer caso la caída de ficha queda en $2,44 y en el segundo, en $2,62.

El incremento de la tarifa mínima de los remises será de $30,55 a $36,18 en horario diurno y de $ 32,16 a $38,11 por las noches. La caída de ficha de día será $2,50 y en horario nocturno de $2,68.