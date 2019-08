Central Norte arrancó su pretemporada

De cara al inicio del próximo torneo Federal A, el técnico de Central Norte, Ezequiel Medrán, convocó a 29 jugadores para realizar los trabajos de preparación física que estarán a cargo del profesor Juan Escalante.

El lugar elegido es un hotel camino al Aeropuerto, que ya conoce el cuerpo técnico porque durante el Regional Amateurs ya concentró allí. La preparación se dividirá entre el estadio Dr. Luis Güemes y las canchas del hotel de la Liga, en doble y triple turno.

Son catorce los sobrevivientes de la última temporada en el Torneo Regional Amateur y se suman ocho refuerzos y siete jugadores de las divisiones inferiores del club.

Los concentrados son:

Arqueros: Mauricio Pegini, Lucas Rodríguez e Ignacio Garnica.

Defensores: Patricio Krupoviesa, Federico Rodríguez, Pablo Figueroa, Leandro Beterette, Matías Camisay, Joel Rodriguez, Matías Escobar, Franco Barboza, Leandro Maldonado y Nicolás Alderete.

Mediocampistas: Osvaldo Young, Matías Iglesias, Enzo Gaggi, Benjamín Jurdo, Nicolás Issa, Joaquín Iturrieta, Álvaro Lozano, Carlos Arriola, Fausto Apaza, Juan Carrizo y Tobías Zelaya.

Delanteros: Enzo Vargas, Fabricio Reyes, Agustín Mamaní, Ronaldo Martínez y Gonzalo Ríos.

Octavo pasajero

Se trata de Enzo “Demonio” Vargas. Su exposición fue en el partido de Copa Argentina ante Newells, siendo uno de los jugadores más destacado de ese partido y que le sirvió para cotizarse y llegar al equipo de Chaco For Ever. En el equipo chaqueño no tuvo juego, se venció su contrato y regresó a Salta.

Apenas comenzó a entrenar Central Norte, Vargas decidió entrenar con el plantel para no perder estado físico y con la ilusión de quedarse en el plantel.