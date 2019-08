Elecciones 2019: ¿Qué dicen las últimas encuestas sobre Alberto Fernández y Mauricio Macri?

Cuando faltan nueve días para las PASO, Alberto Fernández mantiene una ventaja que oscila entre 2 y 6 puntos sobre Mauricio Macri. Las encuestas más recientes muestran que se consolidó el crecimiento de la fórmula de Juntos por el Cambio a la par de la estabilidad económica, pero también exponen una cristalización del panorama electoral: en las últimas semanas no hubo cambios contundentes en las preferencias.

Los informes también dejan claro que la carrera electoral va camino a la polarización extrema (los principales espacios superan el 70% de los votos) pero, aún con esa proyección, las principales consultoras -que a partir de mañana no pueden difundir más sondeos- todavía no permiten avizorar un eventual triunfo en primera vuelta de ningún espacio. La moneda está en el aire.

"Hoy hay una diferencia de 4 o 5 puntos a favor del Frente de Todos que no se ha modificado en los últimos días. Sí se modificó en las últimas semanas, se redujo", dijo en diálogo con La Nación, Federico Aurelio, director de Aresco. Y agregó: "Es una diferencia que no define el resultado final de octubre porque no es tan grande para considerar que Cambiemos no la pueda remontar. Es una diferencia intermedia. Si hay algún movimiento de acá al 11 de agosto en un sentido u otro sí puede dejar más definida la elección".

Según el consultor, si la diferencia entre Macri y Fernández termina siendo de 7 puntos, le costará más al Presidente remontarla. Ese es el escenario menos esperado por el equipo de campaña del macrismo porque se generaría un aura de triunfo alrededor de Fernández. Si, en cambio, la diferencia se achica a 2 puntos el mensaje será otro. "Sería una clara señal de que Cambiemos viene creciendo y que puede darlo vuelta como hizo en 2015", agregó Aurelio.

En ese sentido, Guido Moscoso, gerente de Opinión Pública de Opinaia, señaló que la diferencia entre la fórmula de Fernández y Cristina Kirchner y la de Macri y Miguel Ángel Pichetto es "exigua" (entre 2 y 3 puntos) y coincidió en que todavía no se puede descartar una segunda vuelta. "De cara a octubre esto vuelve improbable que alguno de los dos espacios pueda sacarle 10 puntos de ventaja al otro, una de las condiciones para evitar el ballottage si nadie supera el 45% pero llega al piso de 40%", sostuvo.

Sin embargo, la resolución de la contienda electoral en octubre quedará sujeta a si la polarización continúa su en crecimiento. Según Moscoso, los sondeos de opinión muestran hoy que "cerca de tres de cada cuatro argentinos" optará en las elecciones por el macrismo o el kirchnerismo, mientras que el resto de las opciones electorales, como la fórmula integrada por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, "se encuentran atomizadas".

"Descartada la lucha por la Presidencia, los terceros espacios tendrían tres objetivos: superar el filtro de las PASO, sobre todo para las opciones minoritarias; la puja por alguna banca legislativa, fundamental para la gobernabilidad a partir del 2020, y hacer valer sus votos en un eventual ballotage", señaló.

En ese sentido, para Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, la polarización puede cumplir un rol determinante en una eventual reelección de Macri. "Con la polarización Juntos por el Cambio se robustece, a partir de ser percibido como la única opción posible al regreso del kirchnerismo por parte de aquellos electores que quieren evitarlo", analizó. Y agregó: "Es sobre esos sectores especialmente que hay chances para modificar la percepción sobre el Gobierno y el Presidente".

La amplia mayoría de las encuestas coinciden en la ventaja de Fernández, salvo excepciones que muestran un empate o a Macri superando al kirchnerismo por pocos votos. Poliarquía, que suele publicar sus trabajos en La Nación, no difunde datos previos a las PASO desde 2017.

Por su parte, el último informe de Synopsis muestra una diferencia de 2,5 puntos a favor de Fernández (40,6% a 38,1%) con un margen de error del 2%. El sondeo, en tanto, muestra una ajustada victoria de Macri en un eventual ballottage (50,7% contra 49,3%, con 6,9% de indecisos). Los números ratifican la mejora sostenida del macrismo desde abril, cuando tocó el punto más bajo de intención de voto (29,8%).

Lucas Romero, director de Synopsis, coincide en que no hubo grandes movimientos en el último tramo de la campaña y lo liga al cambio de discurso del kirchnerismo, que comenzó a hacer foco en la economía. "En la primera fase de la campaña, una vez oficializadas las candidaturas, Fernández estaba a la defensiva, hablando más de lo que él no es y sus diferencias con Cristina. Finalmente, en estas últimas dos semanas logró colar la agenda económica y el Gobierno todavía no tiene un discurso claro para confrontarlo. El estancamiento de Macri podría estar asociado a eso", dijo.

El informe más reciente de Federico González y Asociados, en tanto, muestra una reducción de la brecha entre Fernández y Macri en el último mes. A fines de junio, El Frente de Todos superaba a Juntos por el Cambio por 8,1 puntos, mientras que hoy lo hace por 6,1 (42% a 35,9%).