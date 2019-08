Al menos 9 muertos en Ohio en el segundo tiroteo en EEUU en 24 horas

Otro tiroteo tuvo lugar en la madrugada de este domingo en la ciudad de Dayton, Ohio (EE.UU.), menos de 24 horas después de que otra masacre dejara al menos 20 muertos en El Paso (Texas).

El ataque comenzó en el barrio de Oregon cerca de la una de la madrugada cuando el tirador abrió fuego en la calle "con un arma larga". Los agentes en la zona lograron "ponerle fin rápidamente" a la situación.

El teniente coronel de la policía local, Matt Carper, precisó que el distrito de Oregon era "una zona muy segura del centro" de Dayton, muy popular y visitada. "Afortunadamente contábamos con muchos agentes en las inmediaciones cuando comenzó el incidente así que la violencia duró poco tiempo", declaró.

El Hospital Miami Valley recibió a 16 heridos, según la portavoz Terrea Little, que no pudo confirmar la gravedad de cada uno de los casos. La vocera de la red sanitaria Kettering Health Network dijo que varias víctimas de un tiroteo habían llegado a centros médicos de la organización, pero no tenía detalles sobre el número total.