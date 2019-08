La fulminante reacción de Wanda ante su foto con "pancita" que levantó rumores de embarazo

Horas después de que Wanda Nara publicara una espléndida producción de fotos en Ibiza, el periodista Tomás Dente de Nosotros a la mañana lanzó en su cuenta de Twitter la noticia sobre un posible embarazo de la esposa de Mauro Icardi.

Ver esta publicación en Instagram 🐻 Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 2 Ago, 2019 a las 12:51 PDT

Si bien Tomás no puso la palabra "embarazo" quedó más que claro por el comentario que hizo al decir "la pancita de Wanda".

La pancita de Wanda pic.twitter.com/xsjdG1nswe — Tomas Dente (TomRox) 🙋‍♂️🤩 (@Tomasdente) August 3, 2019



Wanda se encuentra en Ibiza junto a sus hijos y su esposo y en ningún momento comunicó que está embarazada de su sexto hijo.

Recordemos que Nara tuvo a Valentino, Constantino y Benedicto con Maxi López y a Isabella y Francesca con Mauro Icardi.

De confirmarse la noticia, sería su sexto hijo y el tercero que tendría con el goleador del Inter.

Si embargo, la contundente reacción de la rubia no se hizo esperar y llegó a través de las redes sociales. En sus stories, Nara publicó horas después de lo expuesto por Dente: "Qué bonita se ve la gente cuando no se mete en lo que no le importa".