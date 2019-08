Le robaron las zapatillas y antes de escapar, le pegaron un tiro en la cabeza

Un joven fue asesinado de un balazo en la cabeza en González Catán por dos motochorros que le robaron las zapatillas, informó TN.

El hecho ocurrió en la noche del viernes, en las calles Domingo Victorio de Achega y Luján, en dicha localidad del partido de La Matanza, en la zona oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales informaron que un joven de aproximadamente 30 años caminaba por la zona cuando fue sorprendido por dos ladrones que iban en moto, quienes le robaron las zapatillas primero y le dispararon en la cabeza antes de escaparse del lugar.

El joven quedó tendido en el suelo y un testigo que presenció el hecho le avisó a la Policía. Los uniformados solicitaron una ambulancia del SAME y los médicos constataron la muerte de la víctima, cuya identidad no pudo establecerse hasta el momento ya que no llevaba ningún documento y tampoco vivía en el barrio.

Como en la zona no hay cámaras de seguridad se trabajaba con el único testigo presencial del crimen con el fin de identificar a los dos motochorros. Investiga el crimen el fiscal Marcos Borghi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.