“No me arrepiento de nada”, dijo Messi en su regreso a Barcelona

En la previa del partido ante Arsenal por el Trofeo Joan Gamper, el capitán del conjunto catalán tomó la palabra y arengó a los hinchas en la previa de un nuevo inicio de temporada.

"La verdad es que es difícil decir algo después de la temporada pasada, pero no me arrepiento de nada, vuelvo a repetir lo mismo que dije: confío en esta plantilla, en estos jugadores y en este cuerpo técnico y no tengo duda que todos juntos vamos a pelear por todo", afirmó Messi.

"Como todo sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente, estamos con ilusiones renovadas y con muchas ganas", agregó el "10".

El crack rosarino reconoció que la temporada pasada "terminó siendo un poco amarga" por la eliminación ante Liverpool en la semifinal de la Liga de Campeones de Europa pero remarcó la importancia de obtener "la octava liga en once años".

"Creo que tenemos que dar a la Liga el valor que se merece. La octava Liga en once años. Eso para cualquier club sería algo grandioso y para este también. Quizá ahora no le damos el valor que se merece, pero después de unos años nos daremos cuenta de lo difícil que es todo", remarcó.

Messi arrancará su 16ta temporada ininterrumpida con Barcelona y nuevamente tendrá como máximo objetivo ganar la "Champions", que obtuvo por última vez en 2015.

Messi volvió a Barcelona luego de su participación en la Copa América de Brasil con el seleccionado argentino y más de un mes de vacaciones junto a su familia.

El rosarino ingresó al estadio Camp Nou junto a su amigo Luis Suárez y luego ocupó un lugar en el banco de suplentes en el tradicional partido amistoso que sirve de antesala para el inicio de la temporada.