El testimonio del médico de la ambulancia: “La paciente iba a fallecer de cualquier manera”

Tras el impactante choque de una ambulancia de Medisem durante la tarde de ayer, Ignacio Palma, el médico que acompañaba a la paciente, la mujer de 92 años que falleció, contó su versión de los hechos y aseguró que su estado de salud revestía tal gravedad que de todas maneras no iba a llegar con vida al hospital.

“Nosotros nos llaman a un código rojo por una señora que ya conocemos. Tenía problemas respiratorios, no podíamos estabilizarla en casa, tenía internación domiciliaria, entonces decidimos trasladarla al hospital Militar, que es lo que corresponde por la obra social. La llevábamos a la señora en la ambulancia, pusimos código rojo que es la sirena y empezamos a transitar en alta velocidad para llegar lo antes posible,” contó a Somos Salta.

El doctor recuerda que empezaron su recorrido en avenida Hipólito Yrigoyen pero después al ir en la parte trasera de la ambulancia, y al estar todo cerrado, no podía ver hacia la calle. “Yo sentí un chicotazo, un golpe en la cara, que me golpe con el mueble de la ambulancia y ahí perdí el conocimiento. No recuerdo más hasta que me sacaron de ahí, un compañero mío,” detalló sobre el impacto.

Sobre la paciente, aseguró que estaba agonizando al momento del choque, padecía un problema crónico respiratorio y estaba con oxígeno constantemente, sus pulmones estaban dejando de responderle, más aún por su edad.

“Iba a fallecer la señora antes de que lleguemos al hospital, de hecho estaba a punto de fallecer en el momento este. El choque no tuvo nada que ver, para mí, la señora se desconectó por el choque y falleció pero de cualquier manera iba a fallecer,” indicó.