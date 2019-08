Piden mayor concientización al escuchar la sirena de una ambulancia

Tras el grave accidente de ayer, Mario Palacios, titular del SAMEC, manifestó que todavía no toda la comunidad responde a ceder el paso. “Tienen que entender que vamos trasladando a una persona con riesgo de vida”, dijo.

Luego del impactante choque de una ambulancia de Medisem ayer en Entre Ríos y Pueyrredón, en el que falleció una mujer de 92 años, Mario Palacios, titular del SAMEC, en diálogo con InformateSalta, hizo hincapié en la falta de concientización ciudadana en casos de emergencia.

En la oportunidad, señaló que todavía no toda la comunidad responde a ceder el paso y dar prioridad a los servicios de emergencias. “Ha crecido el respeto pero no es lo ideal ni lo adecuado, todavía hay muchos que no respetan eso y pasan primero”

Palacios manifestó en que cuando un móvil de emergencias lleva encendidas las balizas y la sirena va trasladando a una persona con riesgo inminente de vida. “En ese momento tienen que tirarse a un lateral, sin detener el vehículo para no provocar un embotellamiento”, sostuvo.

En ese marco, recordó que en los últimos 10 años de servicio, sufrieron tres accidentes. “Es una cifra mínima pero tendría que ser cero”, manifestó.

Con respecto a la legislación vigente, aclaró que si bien establece que se puede cruzar el semáforo en rojo en carácter excepcional, no es taxativa en dar prioridad al móvil de emergencia. “Queda a la interpretación”, aclaró.

Por último, insistió en que lo importante y positivo sería que la gente tome conciencia y cuando escuche una sirena, ceda el paso. “Lo ideal es tirarse a un lateral y no detener para no provocar embotellamiento, seguir a una velocidad adecuada o más lenta y ceder el paso”, finalizó.