Urtubey: “Vamos a trabajar incansablemente por Salta y el país”

Ante un importante marco en la zona sudeste de la ciudad de Salta, Juan Manuel Urtubey caminó las calles junto a los precandidatos a legisladores nacionales de “Unión por Salta”, oportunidad en que saludaron y dialogaron con los vecinos.

El compañero de fórmula presidencial de Roberto Lavagna destacó el crecimiento de la zona. “Caminamos cada una de estas calles, cuando las calles no eran calles, cuando las casas no eran casas y este parque no era un parque. Juntos hemos logrado construir dignidad en cada uno de los barrios de esta querida ciudad. Lo hemos hecho a lo largo y a lo ancho de nuestra amada Salta, pero lamentablemente en el camino nos hemos tenido que enfrentar con proyectos nacionales que nunca miran a Salta, al interior, nunca miraron al norte”, enfatizó.







En ese marco, señaló que es necesario construir paso a paso un proyecto nacional para poner de pie a la Argentina. “No vengo a prometerles nada que no sea trabajo, esfuerzo y compromiso para cada uno de ustedes, lo tenemos que hacer juntos, ganar en esta provincia y poner de pie a la Argentina. Vamos a trabajar incansablemente por Salta y el país”, dijo.

A su turno, Marcelo Lara Gros, precandidato a senador nacional y actual intendente de Orán, destacó la descentralización y el trabajo del Gobierno conducido por Juan Manuel Urtubey para que el interior provincial crezca, y subrayó la posibilidad que hoy conforme una fórmula presidencial.







Por su parte, el precandidato a diputado nacional Pablo Kosiner señaló que “en cada contacto con los vecinos de toda la provincia, se siente el acompañamiento de los salteños que quieren una Argentina distinta de la mano de Lavagna y Urtubey”, oportunidad que instó a trabajar por la unidad de los argentinos y un país más federal.

Cabe recordar que La lista “Unión por Salta” está conformada por los precandidatos a senadores nacionales Marcelo Lara Gros, Silvina Abilés, César Guerrero y Emilse Maury y los precandidatos a diputados nacionales Pablo Kosiner, Gabriela Martinich, Francisco Marinaro y Malvina Gareca.