Orán: Piden ayuda para los hijos de la joven que murió en un accidente

Una tragedia vial dejó sin su mamá a cinco chicos, Abigail, Nicole, Priscilla, Naomi y Nehemías a su corta edad buscan transitar sus días después de que el conductor de una camioneta Toyota Hilux la atropelle mientras vendía pan y café al paso en la avenida Palacios de Orán. Los primos y hermanos de la víctima piden colaboración para los niños.

“Mi prima ese día estaba trabajando. Ella vivía en la zona con su marido y sus cinco hijos. Desde que nació Nehemías necesitaba trabajar y otra prima le dijo que podía ir a vender pan a esa esquina. Andrea le salvó a vida a su bebé ella al ver que la camioneta se le venía encima lo tiró, mientras que ella recibió todo el impacto y murió en el acto”, contó Ignacio Vilte a InformateSalta.







Los vecinos al ver semejante imagen corrieron a avisarle a sus familiares. “Yo estaba trabajando y me mandaron un mensaje diciendo que había ocurrido un accidente, pero no sabía la gravedad hasta que llegué al hospital. Ahí me enteré de la fatalidad”, agregó.

Buscando contener a sus sobrinos pudieron interiorizarse de la situación económica que estaban viviendo: “El bebé no tiene ni ropa, nosotros salimos corriendo a comprar algunas cosas, pero la realidad es que las necesidades son grandes. Los chicos necesitan ropa, alimentos y el Nehemías leche, su papá quedó con todo el peso, la tristeza y la soledad”.

Aquellos salteños que quieran colaborar con los hermanitos pueden comunicarse con Ignacio al 3878 61 8854 para conocer en detalle las necesidades que hoy pasan.