Daniela Rojas sigue sin aparecer, el celular habría aparecido en Cerrillos

Desde el domingo 4 de agosto, Daniela Rojas es buscada por sus familiares. La última personas que la habría visto fue su pareja luego de una discusión en la vía pública. "Si bien estaba separada del papá de una de sus nenas, mantenían vinculo por la pequeña y sin ir más lejos, el domingo festejaron el cumple de la chicas y fue ahí cuando él se ofreció a llevarla y luego traerla desde la zona donde desapareció: Sarmiento y O' Higgins, lugar donde la joven debía cobrar un dinero de alguien, que hasta que su ex pareja estuvo nunca llegó" contó a InformateSalta su hermana Carmen.

Según el testimonio de la ex pareja se vieron alrededor de la medianoche y ella dijo que tenía que buscar una plata que le tenían que pagar pero la persona nunca habría llegado. "En el transcurso de esta espera tuvieron una pequeña discusión y ella se bajó del auto, se bajo y no quiso subir, como era tarde y él tenía que trabajar también, entonces él se fue. Le dijo que se vuelva en un remis, porque la idea era que él la llevaba y la traía” dijo la joven. Una hora más tarde el hombre la llamó para saber de ella y le dijo que aún seguía en el mismo lugar que la dejó y él le dijo que se volviera a casa en remis.

Además, Carmen indicó a InformateSalta el celular de su hermana está apagado. En Whatsapp tiene como última conexión a las 2 de la mañana de ayer.

“El celular parece que está apagado, dice fuera de servicio, por Whatsapp también quisimos llamar y nada. Lo único que aparece es conectada a Facebook que supimos a través de una amiga. Según lo que nos llegó a nosotros es que encontraron su celular en la entrada de Cerrillos y que esta persona no quiere tener problemas. Entonces después de eso no se contactó nunca más. Esta persona, aparece en línea pero no responde, a mí no me aparece, me cree otra cuenta para verla y si, si me aprese su cuenta de Facebook pero no me aparece un contacto”.







La denuncia policial ya está radicada en Bº 17 de Octubre y todos los datos ya fueron entregados a la policía. “Le enviamos las capturas que esta amiga nos envió porque por ahí nos enteramos todos, ya tienen esa información”

Hoy sus hijas advierten su ausencia y preguntan todo el tiempo por su mamá. Al momento de desaparecer, según contó Jorge, otro de los hermanos de Daniela, vestía una campera de cuero negra, jeans, zapatillas color crema y una cartera chiquita negra.

Si tenés alguna información podes comunicarte al 911 y con su familia al 3875819965