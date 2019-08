Ruptura con Olmedo: Sáenz tomó cautela y no opinó del tema

Siguen las repercusiones luego que el diputado nacional, Alfredo Olmedo, decidiera salir del frente electoral que iba a compartir con el intendente capitalino Gustavo Sáenz, para participar en las PASO provinciales por la gobernación de Salta.

Al respecto de este caso, el jefe comunal de Salta Capital fue consultado por una oyente en la transmisión de su programa radial que emite por FM Aries. Sin embargo, Sáenz se mostró cauteloso y decidió no ahondar en explicaciones o argumentos de la ruptura.

“Los frentes se cierran el jueves a las 8:00 horas y yo aprendí algo que me enseñó mi gordita querida (en referencia a su madre), uno se arrepiente de lo que dice, nunca de lo que calla, (por lo tanto) hasta el jueves no vamos a decir nada”, espetó.

Del mismo modo, consideró: “Creo que es lo que corresponde, sino se dice una cosa u otra; en definitiva los frentes solucionan los problemas a aquellos que quieren tener un cargo, pero no los de la gente”.

Firme en este pensamiento, Sáenz agregó que “vamos a pensar tranquilamente, como corresponde, vamos a hacer los que Dios nos diga, que nos ilumine y que hagamos lo mejor para trabajar por los salteños”. Finalmente subrayó: “No voy a hacer ningún tipo de manifestación porque no me gusta cuando sacan archivos, me gusta ser serio y responsable, vamos a esperar”.

Cabe recordar que Alfredo Olmedo había estado junto a Sáenz en el acto de apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, donde anunciaron su participación en las PASO. Sin embargo, en las últimas horas, el ex diputado olmedista Carlos Zapata confirmó la ruptura: “La decisión está tomada, juntarse para ganar una elección y para después jorobar a la gente es algo que Olmedo no va a hacer nunca”, indicó.