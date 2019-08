ANSES ¿Qué significa "NO EX" que aparece cuando se consulta la liquidación?

La Administración Nacional de la Seguridad Social aclaró dudas de los beneficiarios respecto al enunciado "no ex" que les apareció a todas las personas con una Asignación Familiar o Pensión No Contributiva cuando quisieron conocer el lugar y la fecha de cobro a través de internet.

El sistema de liquidaciones de Asignaciones Familiares por Hijo está cambiando. Según la Administración Nacional de la Seguridad Social las modificaciones son para mejorar el servicio de pagos y a partir de este mes, las personas que cobren una Pensión No Contributiva y además perciban una Asignación Familiar, van a cobrar los haberes por separado.

Lo cierto es que muchas de las consultas relacionadas a este ajuste en las liquidaciones generó una gran cantidad de consultas a este medio a raíz de un enunciado (no ex) que les aparece a los beneficiarios cuando quieren consultar la fecha de cobro a través de la página oficial de ANSES.

En esta nota, El Ciudadano te responde a la pregunta más frecuente del día: ¿Qué significa "no ex"? y además te presenta las nuevas fechas de cobro con las recientes modificaciones.

¿Qué significa NO EX? (liquidación SUAF - PNC)

Entre ayer y hoy, miles de beneficiarios consultaron la fecha y lugar de cobro y el sistema online les entregó como resultado la inscripción "NO EX".

Esto significa que, a raíz de los cambios que se están realizando, las Asignaciones Familiares para trabajadores en blanco y personas que además cobran una Pensión No Contributiva, no pueden ver la última liquidación.

En otras palabras, el comprobante del pago todavía no está disponible porque los interesados van a cobrar las prestaciones por separado. Por tal motivo, no es necesario preocuparse por nada ya que el mensaje "no ex" responde a cuestiones de mantenimiento completamente normales que nada tienen que ver con la continuidad o cancelación de tu prestación. El mensaje solo aparecerá durante este mes y luego no se volverá a repetir.

IMPORTANTE: Si no cobrás una PNC pero si cobrás una SUAF, el mensaje no ninguna importancia para vos y bien podría considerado como una "falla del sistema"

¿Cuándo vas a poder ver tu liquidación?

Según fuentes oficiales consultadas por este medio, todo vuelve a la normalidad el día lunes 12 de agosto. De acuerdo a los cálculos, para esa fecha, el sistema se va a terminar de ajustar a los nuevos cambios y las personas van a conocer fecha y lugar de cobro sin ningún problema. Por ahora, solo se pueden conocer los días de cobro diferenciadas.

¿Cuáles son las nuevas fechas de cobro?

En este mes de cambios y mejoras por parte de ANSES, las personas que cobran una Pensión No Contributiva o una Asignación Familiar o ambas, van a cobrar los siguientes días:

¿Cuánto van a cobrar en agosto 2019 SUAF y PNC?

El monto por cada niño para SUAF en agosto será de $2652 y por cada niño discapacitado será de $8642.

En cuanto a las Pensiones No Contributivas, las mismas en agosto van a cobrar $8.071 y en septiembre van a subir a $9.060 aproximadamente.

¿Cuándo y cuánto va a cobrar AUH en agosto?

En el octavo mes del año, las Asignaciones Universales por Hijo van a cobrar $2.650. Sin embargo, vale la pena recordar que esto representa la 80% del cobro ya que el resto se entrega cuando los beneficiarios presenta la libreta escolar y las vacunas del menor a cargo. Por eso, sin la libreta, el importe regular es de $2122 por cada chico y $6912 por niño con alguna discapacidad.

DNI BANCO CORREO

0 12/08/2019 14/08/2019

1 13/08/2019 15/08/2019

2 14/08/2019 16/08/2019

3 15/08/2019 20/08/2019

4 16/08/2019 21/08/2019

5 20/08/2019 22/08/2019

6 21/08/2019 23/08/2019

7 22/08/2019 23/08/2019

8 23/08/2019 26/08/2019

9 26/08/2019 26/08/2019

¿Qué es la cobertura CUNA?

Las siglas CUNA significan "Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia". Este programa es forma parte de un sistema que agrupa las liquidaciones de Asignaciones Familiares y Universales por Hijo con el objetivo de resolver en forma eficaz los reclamos por pagos.

Este no es un nuevo programa o una nueva prestación. Por el contrario, es un nuevo sistema de ordenamiento que les facilita el trabajo al personal de ANSES que liquida los haberes y les permite cometer menos errores para el bien de los beneficiarios de ANSES.

