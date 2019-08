Gran remate judicial: ¿cuáles son las principales recomendaciones para los salteños?

¡Vendido! Entre el martes 6 y el jueves 8, a partir de las 16 horas, serán rematados cinco automóviles, 13 motocicletas, bicicletas, muebles varios, artículos de electrónica y otros bienes en el depósito de Bienes Secuestrados del Poder Judicial de Salta, ubicado sobre el ala lateral oeste de la Ciudad Judicial de Salta.

Hoy tendrá lugar la primera jornada de subasta, para la cual se espera gran concurrencia, no solo por el interés que despertó la oportunidad, sino también los artículos en puja. En ese sentido InformateSalta dialogó con el martillero Francisco Rivas, para conocer detalles de cómo será la modalidad y algunas indicaciones para que los asistentes tengan presentes.

“Como todo remate, será público y al mejor postor, no hay ninguno que no reúna esas características”, puntualizó Rivas en primera instancia. Así, señaló que la subasta de los artículos será “conforme al listado que nos prevé la Corte de Justicia, lote por lote, donde hay algunos compuestos por una unidad o por más, rematamos no solo vehículos sino también bicicletas, muebles, objetos varios”.

En cuanto a los asistentes, el martillero indicó que “deben llevar el DNI y el dinero que tienen pensado disponer, obviamente; cuando se trata de bienes registrables, ideal sería presentar fotocopia del DNI” para acompañar el acta.

Así, puntualizó que algunos de los productos tendrán una base de subasta, pero que serán mínimas, como así que el pago se hará en efectivo y en el momento. “Es importante hacer las ofertas a claro y a viva voz, para que no exista alguien que haga oferta cuando ya se bajó el martillo”, aseveró. También dijo que una vez que se adjudicó un producto a un comprador, ya no se puede ofertar.