¿Te atreves a saber? Esta es la forma en que morirás según el zodíaco

La astrología es un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y de las constelaciones, basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales, con ella ha sido posible determinar muchas cuestiones sobre la vida de las personas. En esta nota te contamos la forma en que morirás según el zodíaco.

Aries

Seguramente morirá mientras está de fiesta o mientras está haciendo algo que tenga algún riesgo. Aries se caracteriza por ser inquieto, siempre está haciendo algo. Le encanta el riesgo, así que es muy probable que muera realizando alguna actividad de riesgo, como puenting o algo por el estilo. Su espíritu aventurero es el que le pone en riesgo. Y, además, este signo no dormirá tranquilo hasta que no haga algo rebelde o arriesgado. Tiene que quitarse ese gusanillo de encima. Si por él/ella fuera, viviría en un acantilado expuesto constantemente sintiendo adrenalina o viviría viajando perdido por distintos países. Porque, al fin y al cabo, es el riesgo el que le hace sentir que está más vivo que nunca.

Tauro

El motivo principal de su muerte será haciendo algo que pensaba que podría hacer solo. El orgullo de Tauro es enorme, más grande de lo que los demás se pueden imaginar. Le cuesta mucho pedir ayuda, aunque sepa que realmente la necesita y que solo/a no podrá con ello, prefiere morirse antes que pedirla. Insiste y se autoconvence las veces que hagan falta de que solo puede resolver cualquier situación, aunque en el fondo sepa que no es así. Es testarudo y si dice que no es no, resulta difícil hacerle cambiar de opinión. Seguramente muera aplastado debajo de esa estantería que pensó que podría mover solo. Por eso, será mejor que, aunque no te pida ayuda, vayas echarle una mano. Aunque se enfade después o, aunque te grite que te vayas, tú sigue ayudándole, todo para evitar este trágico suceso.

Géminis

Seguramente morirá haciendo amigos. Es la mejor característica de este signo y lo seguirá haciendo toda su vida, tenga 20 u 80 años. Hace amigos con seres humanos, con animales y con piedras. Morirá mientras se hace amigo de su enemigo, seguro, porque para Géminis no existen los límites. Es tan amable y tan positivo que no es capaz de ver lo negativo de los demás. Cree que no existen personas con maldad y ve lo bueno incluso en las personas que no debería. Él mismo hace alarde de su propia intuición, pero luego a la hora de la verdad, morirá por dar confianza a la persona equivocada. Es que Géminis debería tener un poco más de cuidado a la hora de ponerse a hablar con desconocidos, porque muchas veces esos desconocidos en quien confió resultan ser malas personas.

Cáncer

Probablemente muera por un ataque de demasiado amor o algo por el estilo. Una sobredosis de amor podría ser el motivo principal de la muerte de este signo. Estar demasiado enamorado no es bueno para el corazón, pero Cáncer no hace caso a los consejos que le dan los profesionales. Por mucho que quiera controlarse, no puede hacerlo cuando lo invade el amor. Cuanto más tiene, más quiere. Eso es así. También podría morir de dolor. El corazón roto de le hace sentir tanto dolor que cree que puede morirse por a causa de ello. Cuando algo malo sucede en su vida, el mundo se le viene encima literalmente.

Leo

Seguramente morirá llamando la atención, como tomándose una selfie o algunos de esos titulares que aparecen en las noticias, en el que seguramente el protagonista es un Leo. Es así, a este signo le encanta llamar la atención en todos los ambientes en los que se encuentre en la vida. Ya sea en una reunión familiar, en una cita con su pareja, o mientras está cerca de un acantilado. Y es que su muerte será tan trágica que sea como sea llamará la atención a los demás, como ha estado haciendo a lo largo de su vida, no es ninguna novedad. Si, Leo puede morir, pero lo hará orgulloso de ello y de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Lo hará por todo lo alto, como siempre, porque si no, no es un Leo.

Virgo

Una persona de este signo seguro morirá será en su lugar de trabajo. Y seguramente muera por no hacer los descansos que le tocan. Morirá por una sobrecarga de información, por trabajar demasiado. O también podría agobiarse viendo todo lo que tiene que hacer dándose cuenta de que nunca será capaz de terminarlo. Algo muy típico de Virgo, agobiarse y ver que se le cae el mundo encima sin ni siquiera haber empezado a hacerlo. Y a pesar de que le digan que le pueden ayudar, quiere ser él mismo el que tiene que acabar todas esas tareas que le han adjudicado. También existe la posibilidad de que Virgo en un día de vacaciones, no se dedique a descansar y se ponga a trabajar.

Libra

Los de este singo morirán haciendo algo por alguien a quién aman. Muchas veces no se da cuenta, pero Libra entrega demasiado por los demás. Si es el apocalipsis zombie y alguien tiene que poner en riesgo su vida para salvar a los demás, esa persona seguro que es Libra. Si hay un accidente de avión y solo queda un paracaídas, seguro se lanza al vacío sin paracaídas y sin nada. Así es este signo, que si te hace falta algo a ti, se privará de ello para dártelo a ti, sin más. Luego muchas veces se arrepiente, porque se da cuenta de que la gente no es capaz de agradecer lo que hacen por ellos, pero Libra es de esos que tropiezan mil veces en la misma piedra. Por mucho que sepa que después se va a arrepentir. Pero bueno, al fin y al cabo, morirá haciendo lo que le gusta, ayudar a los demás.

Escorpio

La causa principal de la muerte de Escorpio podría ser una pelea con alguien sobre un tema que ya estaba aparentemente enterrado. Escorpio es bastante rencoroso, aunque a veces quiera ocultarlo, pero es difícil que este signo se olvide de algo así de la noche a la mañana. El rencor será el que lo mate. Aunque haya intentado arreglar las cosas con esa persona, el rencor lo hará volver a la pelea. Y cuidado también a esa persona que se atreva a entrar en una pelea con Escorpio porque puede que salga muy herida… No será nada fácil sobrevivir a esa, eso seguro.

Sagitario

Probablemente muera de risa por algún chiste o broma que haya hecho él mismo. Para Sagitario la muerte no es ningún problema y seguramente sea el signo al que menos miedo le de morir. Por eso morirá feliz, sabiendo que ha vivido todo lo que tenía que vivir. Se ríe de la muerte porque sabe que no le da ningún miedo y lo mejor para él es afrontar los problemas con una buena sonrisa. Sagitario es de esos que hacen bromas y chistes con eso con lo que la gente odia o lo da miedo. Este signo se ríe de sus defectos antes de que los demás lo hagan. Así es Sagitario, feliz y contento hasta el día de su propia muerte.

Capricornio

Seguramente morirá de vejez. Ha pasado toda su vida trabajando que los últimos años de vida decide que lo mejor es darse un descanso para disfrutar ahora que ya puede. Si le dan a elegir, le gustará morir rodeado de esas personas que le han decepcionado en su vida, para que en sus últimas horas pueda darle a esa gente con la muerte en la cara y hacerles saber lo que es sufrir la pérdida de alguien. Capricornio no tiene ni un pelo de tonto, por si a alguien no le ha quedado claro aún. Capricornio se ríe de sus enemigos hasta en su tumba.

Acuario

Seguramente morirá mientras ayuda a alguien que lo necesita. Es ese tipo de persona que está ahí siempre que necesitas a alguien. Son de esos que se tiran al pozo si hace falta para salvarte, no le importa arriesgar su vida para salvarte. Acuario es de los que hacen lo que sea para salvar a la gente que de verdad le importa. Aunque también su muerte puede ser un poco rara, como lo es Acuario en sí, por eso no hay que preocuparse, puede morirse por intentar experimentar con algo o poniendo a prueba algún invento fruto de su creatividad.

Piscis

Morirá cuando esté cruzando la calle mientras está escribiendo en su móvil algún mensaje de amor y lo atropellan. Morirá por un despiste tonto que cualquiera puede tener, pero que solo le ocurren a Piscis en el momento menos adecuado. Seguramente ese despiste sea por estar enamorado o por estar en su mundo. Cuando muera estará pensando en esa persona que tanto le gusta, o escuchando esa canción que le recuerda a alguien, pero al menos muere haciendo algo que le gusta y que siente de verdad.