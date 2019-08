En Salta también se reza la novena en honor a la Virgen de Urkupiña

Fe en expansión: Al igual que en Bolivia, este 6 de agosto inició en Salta el rezo de la novena en honor a la Virgen de Urkupiña, la cual concluirá el próximo día 15 con la procesión que se realizará en el Campo de la Cruz de la capital provincial.

Javier Mamaní, sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, donde se venera a la imagen, dialogó con Radio Vos a través de la cual reafirmó el crecimiento de la devoción hacia la Virgen. “Ha ido creciendo, haciendo una ola expansiva en la comunidad y en las parroquias, para poder descubrir el amor de la Virgen hacia los que creemos en Jesucristo, nuestro salvador”, manifestó.

Del mismo modo, informó que la novena se reza aproximadamente a las 20, tras la misa que se celebra en la parroquia. Sin embargo, los ojos están puestos en el día 15, cuando sea la fiesta mayor en honor a la imagen.

“Vamos a reunirnos en el Campo de la Cruz para realizar una procesión tranquila, para no obstaculizar el tránsito y no molestar a los que no son devotos”, adelantó el sacerdote quien agregó que la Virgen partirá de la parroquia para llegar al predio histórico cerca de las 17 horas. “Hacemos la procesión y luego la misa en acción de gracias”, concluyó.