Lavagna-Urtubey, la fórmula presidencial que busca romper con la polarización

A pocos días de finalizar la campaña electoral de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, los precandidatos nacionales se encuentran realizando las últimas actividades para que los argentinos conozcan cada una de sus propuestas. En este marco, Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de Consenso Federal dialogó con InformateSalta sobre el modelo de país que proponen y su visión sobre el mercado laboral, el sistema previsional y la interrupción legal del embarazo en Argentina.







Un modelo de país desarrollista

Urtubey aseguró que el modelo que pretender implementar en el país es aquel que ponga en funcionamiento el aparato productivo de la Argentina con el objetivo de mejorar la calidad de vida. “Tenemos el mejor candidato a presidente, una persona solvente, esencialmente serio. Técnicamente es irrefutable su trayectoria, con él es la única vez en la Argentina que en muchas décadas tuvimos crecimiento de cerca del 9%, superávit fiscal, superávit de balanza comercial, baja inflación”.

Destacó la imagen del precandidato a presidente, Roberto Lavagna. “Es una persona que sabe de qué se trata esto, y no menos importante es una persona decente. En una Argentina donde muchos tienen para explicar” dijo a InformateSalta.

En este sentido, aseguró que Consenso Federal es la única fórmula presidencial que rompe con el esquema de candidatos solo de la ciudad de la Buenos Aires. “Esto es sintomático de donde está puesta la mirada del esquema de poder en la Argentina. Nosotros queremos romper eso por eso nos estamos postulando”.







Mercado Laboral, ¿a favor o en contra de una reforma?

En esta instancia, el precandidato a vicepresidente por Consenso Federal consideró que para hablar de una reforma el contexto es fundamental. “Funciona en un país que para adelante que genera puestos de trabajo, que crece. (…) pero si tenés una Argentina que cae en su actividad económica, que no es competitiva, que no crece, que no genera empleo, no podemos hacer una reforma laboral” sentenció.

De esta manera, para Urtubey modificaciones laborales en tiempos de crisis solo le facilita condiciones de despidos, “no tienen utilidad práctica y tampoco es sustentable socialmente hacerlo, hay que ser prácticos” explicó a InformateSalta.







Jubilados, ¿recorte o cambios en el financiamiento?

Dar soluciones a uno de los sectores más golpeados por la crisis y tras las últimas modificaciones también es una de las demandas de los argentinos. En este contexto, Urtubey planteo una posible modificación en el sistema de financiamiento previsional.

“El sistema de seguridad, salud, justicia, las Fuerzas Armadas los pagamos todos los argentinos, ¿Dónde nos compramos como dogma de fe indubitable que el sistema previsional lo tienen que bancar solo los trabajadores registrados? ¿Por qué no hacemos todos paguemos, entonces en vez de que paguen solo cinco millones de trabajadores registrados, paguemos los 40 millones de argentinos, no serías más sustentable?” argumentó a InformateSalta.

Para Urtubey, esta modalidad permitiría que los trabajadores paguen menos, se genera más trabajo y por lo tanto, crear un círculo virtuoso.







Aborto ¿en favor o en contra?

Luego de la discusión legislativa, es una temática obligada a abordar por todos los precandidatos nacionales. Consenso Federal conformado por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey proponen una consulta popular vinculante. “El pueblo debe ir a las urnas y votar en voto secreto. (…) quien soy yo para imponerle al otro sino sé lo que piensa. La mejor manera es no tenerle miedo a la gente, que la gente vote” argumentó a InformateSalta.

En este marco, el precandidato a vicepresidente de la Nación aseguró que esta es la única manera de salir de algo que tienen tanta fricción y de unir a los argentinos. “Cuando lo deciden todos, a los que no le gusta van a tener que aceptar como lógica de organización social la mayoría sino esto no se va a zanjar nunca” expresó.







PASO, ¿Qué significarán para Consenso Federal?

Finalmente, Juan Manuel Urtubey admitió que las PASO en esta ocasión no cumplirán su propósito real, para Consenso Federal será una presentación oficial antes los electores. “Es un buen mecanismo para que la gente sepa que existimos. Cuando vaya a la elección va a haber gente que no sabe que somos candidatos. Para nosotros es el punto de partida, sobre esa base tenemos que laburar los próximos tres meses de cara a la general” concluyó.