Daniela Rojas no aparece y piden que se intensifique la búsqueda

La joven de 26 años fue vista por última vez el domingo pasado y aún no se tiene ninguna novedad sobre su paradero. Sus vecinos se congregaron rogando celeridad en la investigación. “Lo único que queremos es que aparezca con vida,” dijeron a InformateSalta.

Desde hace tres días la familia Rojas vive momentos de mucha angustia. Daniela, una de sus integrantes, desapareció y pese a que la buscan intensamente, las horas pasan y no se tiene ningún dato sobre ella.

Preocupada por la situación, Lorena y otros vecinos de la joven de 26 años, madre de dos niñas pequeñas, piden que se intensifiquen los trabajos para dar con su paradero. “Lo que nosotros estamos haciendo es movernos, hacerlo visible porque la policía no se está moviendo como se tiene que mover. Nosotros tuvimos un caso muy fuerte en esta zona que es Daniela Guantay, que pasó exactamente lo mismo y nunca se dio hasta que llegó al peor de los casos que es encontrarla sin vida,” dijo la mujer a InformateSalta.

En este sentido, adelantó que de ser necesario, saldrán a pegar panfletos con la foto de Daniela en los colectivos y se harán sentir en Plaza 9 de Julio o en la Legislatura Provincial. Para ellos, lo más importante es que aparezca con vida.

Lorena vive al frente de la casa donde vive la joven desaparecida con sus hijas. La describió como una mujer que sale a trabajar para hacerse cargo de las pequeñas y aseguró que no tiene inconvenientes con nadie por lo que su desaparición los tomó totalmente de sorpresa. “Hoy en día, podemos esperar cualquier cosa, lo único que queremos es que aparezca con vida,” expresó.

Otra de las personas que se hizo presente para acompañarlos es su hermano, Jorge, quien también en diálogo con InformateSalta, contó que más allá de la búsqueda que pueda estar realizando la policía, especialmente la división de Trata de Personas, el por su parte también la está buscando.







“No hay novedades. Yo por mi parte me estoy moviendo, yendo de aquí para allá. Una de las hipótesis es que alguien se la pueda haber llevado. En estas cosas es difícil saberlo. No sospechamos de nadie, por ahí tenía problemas con alguien ajeno a la familia podría haber sido, eso ya es una conjetura, datos al aire que uno se puede imaginar por la situación, por cómo está. No tenemos un sospechoso certero,” indicó.

Finalmente, desmintió comentarios y audios que están circulando en los que se afirma que apareció. Jorge rectificó la información y dijo que todo es mentira. “Todavía no apareció. Todavía la sigamos buscando,” culminó.

Daniela es de tez blanca, contextura delgada, cabello negro con sus puntas de color morado, 1,60 de estatura. Vestía jeans azul, una campera de cuero negra y zapatillas blancas. Si la viste o sabes algo, comunicate inmediatamente con el 911.