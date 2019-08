“Yo no voy a competir con Lucas Godoy, sino contra el hambre y la miseria”

El próximo domingo 11 de agosto, el Frente de Todos en Salta, que representa a la fórmula Fernández –Fernández, deberá resolver en las urnas quien encabezará la boleta en la categoría diputados nacionales de cara a las elecciones generales del 27 de octubre.

El espacio kirchnerista tiene dos propuestas. Por un lado se muestra una boleta con el actual legislador provincial Lucas Godoy a la cabeza, y por el otro el camionero y sindicalista Jorge Guaymás, quien ante las cámaras de InformateSalta, analizó el escenario.

En la oportunidad, aclaró que no competirá con Lucas Godoy, sino contra el hambre contra la miseria, a la vez que manifestó que en caso que la gente no elija su proyecto, acompañará al ganador de la contienda. “Es la gente la que debe decidir quién es el que va a poder levantar la voz en el Congreso, estoy convencido que podemos meter hasta tres diputados”, sostuvo.

Sobre los temas a debatir en el Congreso, mostró su profundo rechazo a la Reforma Laboral, tras entender que va en perjuicio de derechos que costaron hasta vidas. “Significa eliminar horas extras, decir te voy a echar y no te voy a indemnizar”, manifestó.

También criticó una posible modificación de la edad jubilatoria. “Eso no va a permitir que abran las puertas para que ingresen los jóvenes, estamos diciendo que los jubilados llegan apenas, y le vamos a decir que tienen que trabajar 10 años más”, dijo.

Por otro lado, rechazó la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI. “Los hijos de nuestros nietos la van a terminar pagando, y lamentablemente van a venir peores ajustes porque el FMI cuando realmente se siente a discutir con el gobierno sea quien venga, lo primero que va a plantear son más ajustes, es necesario sentarse a renegociar”, expresó.

Con relación al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, se mostró a favor de salvar las dos vidas, aunque aclaró que es necesario una discusión profunda en el Congreso. “Hay que invertir en la prevención, la enseñanza, y la capacitación”.

No obstante, dijo que si bien no está de acuerdo con la práctica del aborto, es necesario despenalizarlo. “No estoy de acuerdo en penalizar a los más pobres que no tienen la posibilidad de ir a una clínica en un momento dramático”.

Sobre los hechos de corrupción vinculados al kirchnerismo, manifestó que la mayoría de las denuncias son mediáticas. “Cristina se ha puesto a disposición de la justicia, creo que más duro es lo que se está padeciendo hoy, hoy vemos chicos que se mueren porque no tienen la posibilidad de una política de salud, de prevención”, sostuvo.

Por último, se refirió a la candidatura ‘testimonial’ de “Oso” Leavy, quien se presenta como precandidato a Senador Nacional pero ya anticipó que también buscará la gobernación. “Todo lo que está permitido no está prohibido”, finalizó.