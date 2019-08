Tras la alianza con Olmedo, la UCR salteña se fracturó

El acuerdo con Alfredo Olmedo provocó que el partido quede divido en tres. Héctor Chibán no ocultó su disconformidad con la alianza y los partidos con los que se integraron. Federico Núñez Burgos consideró que deberían apoyar la candidatura de Gustavo Sáenz.

Las horas previas al cierre de alianzas para las elecciones provinciales fueron alteradas por el protagónico papel de Alfredo Olmedo, quien no solo decidió alejarse del intendente capitalino Gustavo Sáenz, sino que en horas del mediodía de este miércoles, anunciaba un nuevo espacio para los comicios salteños a compartir con la Unión Cívica Radical, el Partido Renovador, Ahora Patria y el Partido SI.

Esta noticia llevó a fracturar en tres partes al centenario partido radical, donde las aguas ya estaban divididas desde tiempo atrás, ya que, los distintos acompañamientos agrietaron sus bases.

Con la alianza con Olmedo, la UCR pasará a tenes tres corrientes: por una parte, el grupo de Miguel Nanni y Mario Mimessi que acordó el frente; en otro sector, la facción contraria al oficialismo radical que alienta la postulación de Gustavo Sáenz a la gobernación; finalmente, los partidarios que rechazan ambas posturas, sin ocultar su disconformidad.

Éste es el caso del diputado provincial Héctor Chibán quien en diálogo con InformateSalta no solo se mostró descontento, sino que confirmó la alianza. “Es absolutamente cierto, he sido informado por quienes llevaron a cargo esa negociación, ya está todo cerrado más allá de que lo considero desacertado y claramente no lo comparto”, sentenció a InformateSalta.

Sin pelos en la lengua, Chibán no dudó en criticar a los partidos con quienes compartirán espacio en las elecciones provinciales: “Sea (Cristina) Fiore, sea (Bernardo Biella) o sea Olmedo, cualquiera de esas personas se encuentran absolutamente ajenas a la doctrina y al pensamiento que enarbola la UCR”. De forma contundente, declaró: “Prefiero estar solo a estar mal acompañado”.

Apoyo a Sáenz

Otro sector del radicalismo sigue firme en la necesidad de que el partido se integre a “Salta tiene Futuro”. Ese es el caso de Federico Núñez Burgos, quien en comunicación a este medio manifestó: “Nosotros abogamos a que la UCR mantenga su coherencia institucional, acompañe el frente (de Sáenz), lo venimos diciendo desde hace más de un año”.

En este sentido recalcó que “Sáenz lidera indudablemente el frente que en Salta va a significar el cambio de gobierno y gestión; abogamos para que, institucionalmente, acompañe con la consolidación de este frente”.