El blooper de Cristina en pleno cierre de campaña: "Después..."

Cristina Kirchner ya había terminado su discurso en el cierre de campaña del Frente de Todos y mientras saludaba a algunos dirigentes su micrófono seguía abierto.

"Hola Lucía. Sí, acá entramos. Yo lo que tengo miedo...", en ese momento alguien le avisó que tuviera cuidado con lo que decía.

"No voy a decir ninguna mala palabra lo juro. Si no me graban de la AFI después. No, no, no", dijo la ex mandataria.

Mirá el video: