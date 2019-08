La humorista salteña Mar Tarres rompió el molde y se mostró en bikini feliz: “Sé que soy gorda”

La ex Chica del Verano que rompió el molde, se muestra en bikini orgullosa de su cuerpo.

Mar Tarrés se animó a lo que pocas chicas XL: participó de la elección de la Chica del verano y le arrebató la corona a las consideradas “sexies”. Allá por 2016, esta comediante cordobesa rompió el molde, se enfrentó a los estándares de belleza y demostró que la sensualidad no tiene talle.

Pero no es fácil barrer con los prejuicios ni los estereotipos. Así que, tras mostrarse en bikini en las redes sociales y recibir críticas por hacerlo, decidió compartir unas conmovedoras palabras:

Ya sé que soy gorda, y sé bien todos los riesgos de salud que tiene la obesidad, pero nada tiene que ver la belleza con la salud ¿O acaso una persona con cáncer no tiene derecho a sentirse linda? No condenen a los gordos ni les quiten el derechos a SER FELICES y sentirse lindos con un cuerpo que no es de revista; ya demasiado duro es atravesar esta enfermedad como para encima tener que escuchar a “opinólogos” criticar sobre nuestro cuerpo. Si sos gorda te critican y te dicen “gorda puta” pero si sos flaca sos más puta todavía…

Lo cierto es que Mar Tarrés hace tiempo que emprendió un camino de lucha contra los prejuicios y la discriminación y encontró en el exponerse la manera de enfrentarse a los cánones de belleza y demostrar que todas las mujeres, más allá de su talle, pueden ser consideras hermosas.



Mirá la publicación: