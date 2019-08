Confirmada su separación, los ex – Huayra lanzan “Ahyre”

View this post on Instagram

¡Nuevos comienzos, nuevas etapas y aires de cambio!😜 No sé cuanto tiempo pasó, pero se extraña encontrarlos en el camino, compartir nuestra música, verlos cantar y hacer propia cada canción. Por eso hoy se celebra, porque muy pronto vamos a poder contarles todo lo que se viene 🙏🏻