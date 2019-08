David denunció que le cerraron las puertas dentro del Frente de Todos

El diputado manifestó que el ex intendente de Tartagal "Oso" Leavy puso como condición de la alianza con el PJ que él no pueda participar de las internas. “Que proscriban candidatos nos parece absolutamente fuera de lugar”, dijo.

Luego que justicialistas y kirchneristas decidieran conformar un frente amplio para competir por la gobernación de Salta, el diputado nacional Javier David, uno de los grandes ausentes dentro de la conformación del nuevo espacio, en diálogo con InformateSalta, señaló que el ex intendente de Tartagal, Sergio “Oso” Leavy le cerró la posibilidad de participación.

En la oportunidad, manifestó que el actual diputado nacional y precandidato a senador puso como condición para la alianza con el Partido Justicialista (PJ) que él no pueda participar de las internas. “Que proscriban candidatos nos parece absolutamente fuera de lugar”, sostuvo.

En ese marco, lamentó que el Partido Justicialista con toda su trayectoria en Salta tuviera que acordar contra reloj su adhesión al frente. “A las 12 de la noche estaban viendo como hacían para que le acepten ir en un frente, muchos se sintieron manoseados con ese esquema, y se generó una división”, indicó.

También señaló que hay una clara tendencia de algunos dirigentes de tratar de mantenerse a como dé lugar. “Voy a poner todo mi empeño para que en Salta empiece una nueva etapa, para que pueda haber una renovación importante y se pueda trabajar en un nuevo proyecto político para los salteños”, sostuvo.

Sobre su adhesión al proyecto de Gustavo Sáenz, indicó que su intención era ser candidato a gobernador dentro del frente del Partido Justicialista pero luego “se armó un desaguisado”. “La gran mayoría de los salteños quiere un nuevo gobierno, una nueva etapa, y yo voy a contribuir para eso, después desde que lugar lo veremos en el transcurso de la semana, no estoy detrás de una candidatura específica”, comentó.

Por último, sostuvo que hace falta una Salta que se haga cargo de las cosas que no se han hecho en los últimos años, que permita darle la oportunidad a un montón de dirigentes políticos jóvenes que tienen ganas de participar y poner sobre la mesa la realidad. “Queremos una Salta que pueda de una vez por todas resolver que vamos a hacer con la gran cantidad de gente que todavía está en la pobreza, que no tiene una vivienda, que no tiene trabajo”.