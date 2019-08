“Lavagna es el único candidato que sabe cómo sacarnos del lugar en el que estamos”

De cara a las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del domingo 11 de agosto, Consenso Federal realizó su cierre de campaña en San Martín, provincia de Buenos Aires. Allí, el precandidato a vicepresidente de la Nación, Juan Manuel Urtubey, dio un eufórico discurso.

En primer lugar, el mandatario provincial agradeció la presencia de las personas que fueron a acompañarlo tanto a él como a su compañero de fórmula, Roberto Lavagna. “A ustedes no los trae el odio, porque el odio destruyo, no los trae el miedo, porque el miedo también destruye, a ustedes los trae un profundo amor por la Patria. Eso es lo que nosotros queremos como motor de la construcción de nuestra Argentina,” dijo.

Urtubey se diferenció de las otras fuerzas políticas y aseguró que son los únicos que buscan una Argentina para todos los argentinos. “Nos quieren hacer votar con una especie de democracia restringida en donde quieren traer el ballotage del 24 de noviembre al 11 de agosto, primero tenemos que dejar elegir a los argentinos, después los argentinos vamos a optar entre las dos principales fuerzas y una de ellas vamos a trabajar incansablemente para que sea la encabezada por Roberto Lavagna y todo este gran equipo,” manifestó.

En este sentido, destacó la capacidad y preparación de Roberto Lavagna. “Es el único candidato a presidente que ya le demostró con su responsabilidad institucional que sabe cómo sacarnos de este lugar, es el Ministro de Economía que puso de pie a la República Argentina acompañando a dos presidentes. Es un hombre que es sólido y solvente técnicamente y esgrime con toda su trayectoria de vida algo que no muchos dirigentes en la Argentina pueden hacer, tiene antecedentes, trayectoria, no tiene prontuario como gran parte de la dirigencia política,” expresó.

El precandidato aseguró que Argentina es un país que necesita gente decente y honesta gobernando, y que fundamentalmente sepa cómo ponerla de pie. “Hoy no estamos cerrando una campaña, estamos dando los primeros pasos en la construcción de esa Argentina que nos debemos va a ser un largo camino, la única manera de acercar la meta es caminar, tenemos que caminar todos los argentinos, tenemos que saber que esa llama que no se apaga, que tenemos en el alma, es la que a nosotros nos debe alimentar para construir futuro,” afirmó.

Finalmente, indicó que “no hay Argentina si cierra una PyME por día, no hay argentina si nosotros no podemos garantizar plena educación en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el reconocimiento de derechos a minorías, no hay Argentina si no tenemos pleno empleo, gobernar es dar trabajo, gobernar es dar trabajo, gobernar es dar trabajo, lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer con Lavagna, lo vamos a hacer con el pueblo argentino, lo vamos a hacer con todo el amor que la Argentina nos demanda.”