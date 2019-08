“Nos quieren correr con el miedo, otros con el dolor, nosotros ofrecemos la libertad”

Juan Manuel Urtubey encabezó esta noche en la capital salteña el acto de cierre de campaña de Unión por Salta, donde apoyó a los candidatos a senadores y diputados nacionales de este espacio, además de hacer una síntesis de los puntos más destacados de los casi 12 años de gobierno en la provincia, ponderando el trabajo en obras, federalismo e institucionalidad.

“Quise terminar esta primera etapa de campaña en casa, donde pudimos caminando juntos, transformar la historia reciente de nuestra amada Salta”, inició el gobernador salteño su alocución ante dirigentes y vecinos que llegaron al microestadio Delmi. “Todavía se escucha el ruido de las rotas cadenas que liberaron a humildes, a pueblos originarios que no tenían camino, agua, luz, una casa, a las madres que no podían llevar a sus hijos a la escuela porque no tenían secundario”.

En materia de federalismo recordó que hace 12 años los distintos intendentes “venían a mendigar para ver si podían pagar los sueldos” y destacó que los candidatos al Congreso de la Nación de Unión por Salta provengan de distintos lugares de la provincia.

Continuó: “Trabajamos para dotar de institucionalidad a esta provincia, cambiamos el sistema electoral, creamos el Consejo Económico y Social, diseñamos un plan de desarrollo estratégico y trabajamos para que las personas no seamos tan importantes como las instituciones”.

Sobre este último punto se explayó asegurando que “cuando vine a liberar a los ciudadanos y dirigentes de otras ataduras, también los vine a liberar de las ataduras conmigo. No quiero atar a nadie a mi suerte o a la suerte de un proyecto político. Quiero que cada uno de ustedes pueda construir su destino con toda la dignidad. Prescindencia no es ausencia. No pretendo dejar un delegado porque los salteños tenemos marcada la dignidad de nuestra gente”, sostuvo, reiterando este como uno de los puntos fuertes de su gestión.

“No vamos a tolerar que nos vengan a restringir el principal derecho que es elegir libremente; ni el miedo ni el odio pueden reemplazar la alegría que da la libertad de ser dueños de nuestro propio destino. “Eso es ser libres. Nos quieren correr con el miedo, otros con el dolor, nosotros ofrecemos la libertad”.

También se refirió a la propuesta electoral de Consenso Federal encabezada por Roberto Lavagna al que definió como “el mejor candidato a presidente de Argentina, el hombre que sacó al país de la crisis económica más grande del último siglo. Estamos empezando a transitar un camino y vamos a poner de pie a la Argentina”.

Criticó al kirchnerismo por “una enorme deuda moral que dejaron” y al macrismo por apostar a la timba financiera que en provincias como Salta “se paga con desempleo, pobreza y marginalidad”.

“Vengo a mirarlos a los ojos a decirles que no voy a descansar hasta llevar a Salta hasta al Gobierno nacional, no voy a descansar hasta hacer realidad los sueños. Me acompaña su amor, mi amor, este pueblo al que le debo todo”, cerró emocionado el gobernador salteño

“Venimos desde Salta a decirle al país que la palabra vale”

Pablo Kosiner quien busca renovar su banca en la Cámara de Diputados fue uno de los oradores y destacó el valor de la palabra. “Venimos desde Salta a decirle al país que la palabra vale”. Además sostuvo que “Argentina merece volver a colocar a la política al servicio de la gente”.

“Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey representan a la única fórmula que presentó un plan de gobierno. Los convocamos a votar por nuestro país. Esa opción representa la experiencia para gobernar y la palabra, el federalismo, el futuro del país”, finalizó

Antes de Urtubey también hablaron Gabriela Martinich, Silvina Abiles y Marcelo Lara Gros. El actual jefe comunal de Orán definió al Gobernador de Salta como el dirigente que dio dignidad a los intendentes.