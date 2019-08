¿Cómo funcionan las cartas del tarot?

La lectura del tarot es la práctica de adivinar la orientación y la sabiduría a través de un diseño o distribución específica de las cartas del tarot. Sin embargo, las cartas no solo indican la fortuna, y no tienes que ser psíquico para aprender a leer el Tarot. Dichas tarjetas se encuentran destinadas a proporcionar información sobre las grandes verdades íntimas de su ser superior.

En pocas palabras, las tarjetas aportan una conciencia que va en evolución de lo que ya sabes en lo más profundo. El origen del Tarot ha sido utilizado como oráculo, en la forma básica que se conoce hoy en día, desde principios del siglo XVII. Y en muytarot.es, te mostramos el verdadero significado de su lectura.

No existe la mejor carta del Tarot. El Rider Waite es una carta antigua usadas con obras de artes que datan desde el inicio del siglo XX. Sin embargo, se ha creado cientos de mazos con diversos temas. Puedes encontrar algunos temas, mazos que están basando en ciencia ficción como My Little Pony, Alicia en el País de las Maravillas, El Señor de los Anillos, y otros temas como Gummy Bears, Kamasutra, Hollywood.

Los mazos del tarot tienen dos tipos de cartas que son: Arcanos Mayores y Arcanos Menores. Los arcanos menos son parecidos a una carta de naipe. Estos se dividen en cuatro palos. Cada palo tiene diez cartas enumeradas y además incluye la cara de cara que son denominadas página, rey, reina, caballero.

Los arcanos mayores son cartas totalmente independientes con los significados. Estos incluyen la carta del Diablo, la Templanza, El Tonto, La Muerte, La Fuerza.

Diferentes lectores tienen ideas diferentes sobre cómo las cartas correctas para un determinado tema y los problemas que se tratan en la propagación. Para aquellos practicantes de la magia y psíquicos, las tarjetas son un medio para activar el talento del lector para sentir la situación y ayudar a comprenderla. Otros lectores pueden aprovechar de hablar sobre una conciencia universal y mental. Aún otros dan crédito a la influencia de dioses y otros seres sobrenaturales para colocar las cartas en el orden significativo.

Algunos de los practicantes del tarot se abstienen de dar explicaciones completamente, reconociendo que no entienden detalles de cómo funciona la propagación del tarot, pero que creen que funciona.

En cuanto a los significados invertidos de la carta de Tarot, se dice que las ilustraciones de las barajas, son una imagen en posición vertical, a diferencia de las cartas de juegos comunes que muestran una imagen orientada hacia abajo. Cuando las cartas se barajan o se recogen, pueden aparecer al revés en la lectura. La carta invertida puede interpretarse de varias formas. Muchos creen que no estás dispuesto a trabajar con la energía que significa la tarjeta. Y aún otros interpretan la carta de Tarot en el sentido que está presente lo inverso de la importancia de esa carta. Al educarse en muytarot.es es necesario tener claro la interpretación de los lados, del giro y si la carta cae al revés.

Los lectores de las cartas del tarot creen que dichas predicciones de eventos futuros son imposibles y que el futuro es un mundo fluido.

Por lo tanto, cuando se interpretan los diseños de las cartas del tarot, se centran en identificar los diseños de las cartas, se basan en identificar los resultados que recibe la lectura llamada sujeto, así como examinar influencias relacionadas con el tema en cuestión. Pocos lectores sugerirían que cualquiera podría recoger una baraja de cartas del tarot y producir la lectura significativa. Otros creen que existen poderes en las cartas de los lectores.