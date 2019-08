Un estudiante de Salta partió a China por una beca de Huawei

Es uno de los programas de RSE emblema de la compañía que se realiza por tercera vez en el país y cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Nación. Viajarán jóvenes de universidades de Córdoba, Tucumán, Salta, Santa Fe, La Plata, Tandil y Capital Federal.

Diez estudiantes argentinos de universidades públicas y privadas partieron hoy hacia China como parte de Semillas para el Futuro (Seeds for the Future), un programa educativo global de Huawei que la empresa implementa por tercera vez en el país. A nivel local, participa Agustín Srur, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Católica de Salta.

Los alumnos seleccionados (ocho hombres y dos mujeres) estarán en el país asiático desde el 8 hasta el 25 de agosto. Allí, asistirán a seminarios sobre Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) en la Casa Matriz de Huawei y visitarán los laboratorios de la empresa. Entre otros temas, indagarán sobre la industria de las redes 5G y los últimos desarrollos sobre inteligencia artificial, también serán desafiados a crear su propia estación 4G y 5G. Esto incluirá su paso por Beijing y Shenzhen, lo cual les permitirá interiorizarse con la cultura china tradicional e interactuar con delegaciones de estudiantes de Francia, El Salvador y Corea del Sur.

La tercera edición de Semillas para el Futuro se enmarca en un Memorándum de Entendimiento (MDE) que la compañía mantiene con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Nación, tendiente a contribuir con el desarrollo educativo de jóvenes de todo el país.

La presentación oficial de la iniciativa se llevó a cabo en el día de ayer en el Centro de Entrenamiento Regional de Huawei. Durante la actividad se realizó la firma del acuerdo con la presencia de autoridades de los organismos de Gobierno. Asimismo, el encuentro ofició como una instancia de despedida de los estudiantes.

Respecto al compromiso de Huawei con la educación, el Vicepresidente de Relaciones Públicas de la empresa a nivel regional, Wonder Wang Dexian, reconoció el impacto que las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen sobre las sociedades: “Cambiaron nuestras vidas, nuestros negocios y están modificando el mundo todos los días. Brindan nuevas oportunidades y generan fuentes de trabajo”. En este sentido, resaltó la importancia que tiene para un país contar con talentos que contribuyan con la evolución de las telecomunicaciones: “La formación de profesionales en esta materia es la clave y a eso apunta Semillas para el Futuro”.

Por su parte, el secretario de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones del Ministerio de Modernización de la Nación, Héctor Huici, agregó: “Por tercer año consecutivo nos sumamos a esta iniciativa de Huawei que les permite a nuestros estudiantes universitarios capacitarse en nuevas tecnologías en centros de excelencia mundial, sumando así conocimiento y experiencia que esperamos puedan aprovechar durante su futuro desarrollo profesional en nuestro país. Quiero felicitar a los estudiantes seleccionados, y a la empresa por seguir apostando en Argentina. Entre todos, sector público y privado, tenemos que contribuir a generar recursos humanos especializados que puedan incorporarse fácilmente al mercado laboral actual, marcado por la digitalización”.

A su vez, el Lic. Pablo Domenichini, secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, sostuvo que: “Para nosotros, es fundamental contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología en las universidades del país y facilitar el diálogo constructivo entre la educación superior y el mundo de la producción. Es una de nuestras prioridades promover el intercambio de conocimientos y la excelencia en la formación de los futuros profesionales, no sólo en los aspectos técnicos sino también en su convicción de convertirse en propulsores del desarrollo del país”.

Los jóvenes seleccionados tienen entre 21 y 29 años y pertenecen a las carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería en Computación, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Informática e Ingeniería en Sistemas de Información. Se trata de Agustín Srur (Universidad Católica de Salta), Juan Manuel Docampo (UTN Rosario), Francisco Mazzucco Panizza (Universidad Nacional de Río Cuarto), Christian Nicolaide (Universidad Nacional de Córdoba), Natasha Tomattis (Universidad Nacional de Córdoba), Juan Cruz Lima (UTN Córdoba), Luca Fogliatto (UTN Tucumán), Máximo Librandi (Universidad Nacional del Centro), Galo Ertola Urtubey (Universidad Nacional de La Plata), Milena Marchese (UBA).

Del proceso de selección participaron más de 450 alumnos de 55 instituciones educativas de distintas regiones del país, quienes fueron evaluados en conocimientos sobre inglés y telecomunicaciones. Los estudiantes que alcanzaron la instancia de preselección y no pasaron a la fase final podrán aplicar para posiciones en Huawei una vez graduados, siendo considerados en forma prioritaria.

La compañía desarrolló Semillas para el Futuro por primera vez en Argentina en 2017 y ya fueron partícipes 20 jóvenes de diversas regiones del país. A nivel global, se inició en 2008 y hasta finales de 2018 ha llegado a más de 450 universidades de más de 125 países y regiones.

Complementariamente a este programa, la compañía china lleva adelante su “Concurso de talento TIC” que ofrece la posibilidad a estudiantes de grado y posgrado de ampliar su formación en nuevas tecnologías, con exámenes y certificaciones internacionales.

La voz de los protagonistas de una experiencia única

Agustín Srur – estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Católica de Salta (29 años)

“Creo que lo que aprenda en China me va a servir mucho el día de mañana para todo lo que es configuración de equipos, diseño de redes. Va a ser interesante conocer qué es lo que hay actualmente en el mercado. No tuve oportunidad de ir al país asiático, por eso va a ser muy bueno acceder a una cultura totalmente distinta del otro lado del mundo.

Estudie Ingeniería porque desde siempre me gustó la telefonía móvil, cómo hace un celular para conectarse, las antenas, por dónde van los datos, los cables submarinos, etc. Ojalá algún día pueda trabajar en Huawei”.

Galo Ertola Urtubey – estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de La Plata (23 años)

“Tengo muchas expectativas por ir al otro lado del mundo y encontrarme con una cultura totalmente diferente que hasta el momento solo conozco a través de las películas. Nunca salí del país ni hice un viaje internacional. Más allá de los conocimientos técnicos, la experiencia me va a sumar mucho desde la parte humana. Vamos a entrar en contacto con gente de otros países que tiene una forma distinta de relacionarse y trabajar.

Desde siempre tuve interés por saber cómo funcionaban las cosas, por eso estudié Ingeniería. Actualmente, estoy enfocado con mi carrera, desarrollando mi trabajo final. Apunto a recibirme antes de diciembre y a seguir estudiando luego, con un máster o un posgrado”.

Luca Fogliatto – estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica de Tucumán (25 años)

“Tengo una expectativa muy grande porque voy a conocer uno de los países más grandes del mundo, no solo por su tamaño, sino por todo el desarrollo tecnológico que hay allí. Estoy muy entusiasmado también por la cultura que espero aprender. El proceso de selección fue muy difícil, por eso cuando me enteré de que había quedado me puse muy contento. Pienso que el desafío es traer conocimiento de allá y ver qué se puede desarrollar aquí con los recursos que contamos.

Aún no trabajo porque estoy enfocado en la carrera. Uno sueña de poder ser parte de una empresa grande como Huawei y tener un impacto grande en la sociedad”.

Francisco Mazzucco - Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Río Cuarto (23 años)

“Es una experiencia muy nueva, nunca hice un viaje internacional de esta escala. No termino de caer. Es una gran oportunidad, tanto de crecimiento profesional como a nivel personal. Nosotros vamos a volver con mucho conocimiento sobre manejo de tecnologías de los niveles más altos en el mundo. Y también nos vamos a empapar de una cultura totalmente diferente.

Cuando me reciba, quiero enfocarme en temas de acceso y uso de las tecnologías pensando en las personas que no tienen conectividad hoy en día. Las telecomunicaciones me parecen particularmente una forma de brindarle a la sociedad ciertos servicios, por el tema de la interconexión y cómo transforma la vida de las personas.

Creo que para mi ciudad - Rio Cuarto - esto está bueno porque sirve como antecedente de que estas cosas se pueden lograr”.

Christian Nicolaide – estudiante de Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional de Córdoba (25 años)

“Mi principal expectativa respecto al viaje es contrastar los dos mundos que gobiernan las telecomunicaciones hoy en día. Ya estuve en Estados Unidos y me genera mucho interés viajar a China. Me va a servir para conocer las dos realidades. El proceso de selección estuvo muy interesante, incluyó un trabajo de investigación.

Hoy en día trabajo para una empresa del rubro de las telecomunicaciones que hace circuitos integrados para el procesamiento digital de señales. Tengo proyecciones de recibirme en el futuro cercano, estoy con las últimas materias, para luego seguir trabajando en estos temas. En el país, la conectividad está en un nivel inicial, por eso hay muchas oportunidades. Hay mucho por explotar”.

Natasha Tomattis - graduada de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente estudia Maestría en Redes de Datos en la Universidad de La Plata (24 años)

“Además de conocer China, quiero aprender mucho sobre telecomunicaciones de la próxima generación, que es en lo que se especializa Huawei. Estaba en el trabajo cuando me dijeron que había quedado y todavía no caigo. Espero poder traer mucho conocimiento del país asiático para aplicarlo en Argentina. Acá estamos muy atrasados en términos de implementaciones, pero profesionalmente estamos bastante bien.

Estudié Ingeniería porque desde chica me gustó la computación. Actualmente trabajo en una fundación dedicada al desarrollo de investigación. Por ahora, mi objetivo es aprender todo lo que pueda de los grandes”.

Juan Cruz Jatuff Lima – estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnología de Córdoba (25 años)

“Es la primera vez que viajo a China. Tengo expectativas de nutrirme de conocimientos y aprovechar todas las herramientas que nos va a proveer Huawei, además de la interculturalidad que plantea el programa. Para difundir lo nuestro y adquirir lo de otras culturas. Creo que va a ser una experiencia de capacitación única.

Los campos de aplicación de las TICs son muy amplios, el desafío es bajarlo a las necesidades que plantea la Argentina. Nuestro país es agrícola así que vamos a ver cómo brindamos soluciones en ese aspecto, en la industria 4.0, en todo lo que tiene que ver con redes, 5G, internet de las cosas. Todo es aplicable, pero hay que buscarle una solución a los problemas. Actualmente estoy dedicándome mucho a mi carrera.

Estoy muy agradecido con la gente de mi universidad y de La Rioja por el apoyo recibido, mucha gente conocida y no conocida que me bancó y me dio su cariño”.

Juan Manuel Docampo – estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Rosario (23 años)

“Estoy ansioso por conocer la cultura de China, son millones de personas, tienen una extensión gigante y una historia milenaria, de manera que podemos aprender mucho de ellos. Este viaje me va a enseñar a ver las cosas desde otros puntos de vista y eso es muy bueno para resolver problemas, contar con otra perspectiva me va a dar más herramientas. Me enteré de que había quedado mientras estaba en una clase de la facultad y no lo podía creer. Hubo una gran repercusión en mi ciudad.

De acá al futuro lo que más quiero es seguir aprendiendo y que eso me lleve a los siguientes puestos que pueda llegar a adquirir”.

Máximo Librandi – estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional del Centro (21 años)

“Creo que va a ser una experiencia única el hecho de conocer China por primera vez e ir con una empresa como Huawei, líder en telecomunicaciones. La experiencia me va a servir para terminar de abrir la cabeza respecto a todas las posibles salidas laborales que tiene esta carrera. Si bien actualmente no trabajo, porque mi foco está puesto en recibirme, va a ser algo muy bueno para mi futuro. Me interesa mucho la inteligencia artificial. Cuando quedé fue increíble, fui noticia en todos lados.

Estudie Ingeniería porque siempre me gustó mucho matemática y tenía facilidad para los números; me metí y me encantó. Lo bueno de esta carrera es que podemos viajar y trabajar al mismo tiempo”.

Milena Marchese – estudiante de Ingeniería en Informática en la Universidad de Buenos Aires (21 años)

“Mi idea es conocer y aprender lo máximo posible de la cultura y filosofía China. Y nutrirnos todo lo que podamos sobre tecnología y desarrollo de la mano de Huawei. Estuve leyendo mucho antes del viaje, tengo grandes expectativas. Quiero aprovechar esto como un plus que voy a tener para encontrar algún trabajo. Hay demasiados campos vinculados a las telecomunicaciones y todos me parecen interesantes. De entre ellos, me atrae mucho el desarrollo de software de servicios, la seguridad informática, la criptografía.

Estudié Ingeniería en Informática porque me gustaba la matemática aplicada y quería algo que tuviera que ver con la tecnología, la programación. Espero poder dedicarme a eso”.

Acerca de HUAWEI

Los productos y servicios de HUAWEI están disponibles en más de 170 países, atendiendo las necesidades de más de un tercio de la población mundial. Con más de 188.000 empleados, Huawei sostiene su compromiso de facilitar la información global del futuro y construye un Mundo Mejor Conectado. Actualmente Huawei ocupa el segundo lugar mundial en cuanto a comercialización de teléfonos móviles. Catorce centros de investigación y desarrollo a nivel mundial en países como Alemania, Suecia, Rusia, India, China, entre otros países han sido abiertos.

HUAWEI Argentina fue fundada en 2001. Trabaja con operadores y socios locales para proveer de las más modernas soluciones en telecomunicaciones y smartphones a la Argentina. La compañía cuenta con alrededor de 500 empleados, de los cuales, el 70% son locales. Desde su posición de corporación responsable, HUAWEI dedica esfuerzos al entrenamiento de talentos TIC para la Argentina. HUAWEI ha abierto su Shared Services Center en 2006 y su Training Center en 2016.