Alberto Fernández: “Marcos Peña habla porque está nervioso; yo estoy en veda”

Antes de votar en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y tras pasear a su perro Dylan, el precandidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández, evitó romper la veda electoral que rige para los candidatos, pero no dejó pasar la oportunidad de confrontar con Marcos Peña, quien minutos antes había resaltado la importancia de los comicios y de una eventual continuidad del gobierno de Mauricio Macri, informó Clarín.

“Hace meses que la economía no es indiferente, pobre Marcos Peña que no se enteró. Marcos Peña está hablando porque está nervioso; yo estoy en veda”, afirmó Fernández en la puerta del edificio de Puerto Madero donde vive.

Es que el Jefe de Gabinete había afirmado que la economía no era indiferente al proceso electoral, al analizar la fuerte suba de la bolsa del último viernes, que estuvo acompañada por una importante baja del riesgo país.

Fernández confirmó además que su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, no podrá regresar de Santa Cruz, donde votará, por la falta de vuelos. Aunque aseguró que se trata de una especie de “déjà vu” de lo que le tocó vivir en 2003, cuando fue jefe de campaña de Néstor Kirchner en las elecciones presidenciales.

“Está a mi lado, no hace falta que esté cerca. Me acordaba que en 2003 me pasó lo mismo con Néstor. Cuando fue candidato, él votó en Santa Cruz y yo, que era el jefe de campaña, tuve que hacerme cargo de todo el búnker. Parece un deja vu”, aseveró.

Por último, y tras reiterar las dudas que le genera el sistema de transmisión de datos del escrutinio provisorio que está a cargo de la empresa Smartmatic, Fernández pidió a la gente que vaya a votar para “defender la democracia”.