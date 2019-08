Votó José Ibarra: "Hoy los triunfos no son personales, son del Pueblo"

Ibarra en dialogo con AM 840 dijo que hoy los triunfos que se den no son personales sino más bien del Pueblo, de la gente. Hoy en una jornada muy fría también en Guachipas fue acompañado de su madre de 83 años a emitir su voto en la escuela que lo educó, Doctor Bernardo Frías.

“Acá estamos en el patio de la escuela que me vio crecer que me educó, estamos los sentaditos. Charlando con los vecinos, mirando, tomando un poquito de Sol, esto son los momentos que recompensan después de haber recorrido la provincia y estar bajo el sol. Hace tiempo que no estaba así de esta manera con mi mamá” agradeció.

El precandidato adelantó que hoy le cocinará a su madre y alrededor de las 17 horas estará rumbo a Salta para esperar los resultados en el Centro de Estudios de Ciencias Políticas Juan Domingo Perón.