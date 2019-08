Numerosos reclamos por falta de boletas en los cuartos oscuros

Guaymás luego de haber sufragado muy temprano empezó a recorrer escuelas y así pudo conocer que en el cuarto oscuro faltaban votos del Frente de Todos.

"Si los que tienen que dar garantía, el Juzgado electoral a quien le corresponde hacer un buen trabajo nos encontramos que todos los fiscales se dan cuenta que en las aulas han llevado, el Juzgado electoral , ha llevado todas las boletas menos la nuestra, creo que hay una situación bastante delicada para denunciarla no. Quiero hacer una denuncia pública, no sé cual el miedo. Hay manos traviesas"

Insistiendo en que desean perjudicarlo, dijo que están dialogando con sus abogados y el Frente para que se haga la denuncia que corresponda.

En tanto Olga, una vecina de zona Sudeste aseguró que también se encontró faltantes de boletas.

"Fui a votar a la escuela de Solidaridad, en la mesa 2215, yo voy a votar y no había un voto. Le pregunté al fiscal de Mesa y va ver. Había votos en el piso y todo desparramado. fueron a buscar a otra mesa y parece que no había, el fiscal principal no tenia, y no dejó ninguno" contó por FM Aries.