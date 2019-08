Votó Romero: “Nosotros tenemos PASO en serio, Nanni con Ibarra”

Juan Carlos Romero, luego de emitir su voto en la escuela Urquiza dijo a los medios que las PASOS no son ociosas en su caso.

"Nosotros tenemos PASO en serio Nanni con Ibarra para nosotros no es ociosa la elección. Los Partidos políticos están bastante disperso y es el momento de los frentes hay una polarización muy grande entonces casi no deben competir, los candidatos cada uno se presente por su sector. No lo veo un problema eso"

Consideró que el hecho de votar además es una manera que tiene el pueblo de dar su expresión respecto a lo que ocurre en el País y la provincia " yo creo que hay votar, es la forma de expresar la opinión de las circunstancias del país y de la provincia"

Aseguró que tiene buen dialogo y relación con todos los candidatos "tengo relación con todos los candidatos, yo tengo muy buen dialogo con los otros frentes, no hay porque pensar diferente y estar enojado. Además dijo que la campaña fue tranquila y"no veo que haya ninguna agresión en campaña, encontré cordialidad en la gente, yo siempre confiado y contento porque es un día de alegría y optimismo. Contento de participar.