Famosos emitieron su voto y algunos llamaron mucho la atención

A media mañana, Marcelo Tinelli fue a votar durante el mediodía al colegio Bayard, en Barrio Parque, y se mostró muy contento de poder cumplir con su deber de ciudadano, indicó Infobae.







Vestido con un jean azul, un tapado de paño y un gorro del mismo color, el hombre fuerte de la televisión también dio su opinión de cara a estas Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) en donde se elegirán los candidatos que competirán las elecciones generales de octubre próximo. Luego, en su cuenta de Twitter manifestó: "Que hermoso es votar. Un día maravilloso, que vivo con mucha emoción y expectativa".





El look de Marcelo Tinayre: tapado beige, calzas negras, zapatillas y boina (Foto: Luciano González)





Cande Tinelli con ropa cómoda, deportiva, y en talles más grandes de lo normal





Nancy Dupláa y Pablo Echarri (Captura de TV)

Durante el mediodía, Nancy Dupláa y Pablo Echarri se acercaron al centro de votación. Casualmente, emitieron el sufragio en el mismo colegio y en la misma mesa. Otro dato, revelado por el actor, es que su hija Morena es fiscal de mesa. "Es una chica muy decidida y comprometida con su realidad", reveló el marido de la actriz.

Gustavo Sofovich, el productor de Polémica en el bar, fue uno de los primeros de la mañana en emitir su voto. Llegó al lugar donde tenía que cumplir con su derecho, solo y de muy buen humor. En esta ocación, su look fue más deportivo.



Florencia de la V (Foto: Luciano González)





Nacho Viale (Foto: Luciano González)







Jésica Cirio aprovechó la mañana, antes de hacer la conducción de La Peña de Morfi (Telefe) para ir a votar. Campera de plumas blanca, sweaters rojo y jeans azul, fue el outfit elegido para esta ocasión.

"Feliz día de votación para todes. A ir confiados, con ganas. Para los más grandes doble gusto porque sabemos en carne propia lo que costó vivir en democracia. Votes a quien votes en la urna mete sueños, no metas odio. Y sea cual sea el resultado a seguir luchando y haciendo cosas por las personas que menos tienen. Cada uno desde su lugar y posibilidades", subrayó "Cabito " Massa Alcántara en su cuenta de Instagram.





La publicación de Cabito en Instagram







Yanina Latorre fue una de las primeras famosas en subir una foto de su voto a las redes sociales con un escueto mensaje: "Votada". Lo hizo minutos antes de las 10 de la mañana. Por su parte, Mariano Iúdica hizo lo propio, un poco más eufórico, al subir cuatro imágenes del momento del sufragio. "Es hoy!!! Ya está… a cocinar la pasta y a esperar los guarismossss!!!", escribió el conductor de Involucrados y Polémica en el bar. Su look: polera negra y jeans.







La diputada provincial electa por Santa Fe, recientemente Amalia Granata votó acompañada de su hijo Roque, fruto de su relación con Leo Squarzon. Lo propio hizo el productor de ShowMatch, El Chato Prada que llegó con su hijo Valentín para emitir su voto.





Isabel Macedo junto a su pequeña Isabel Urtubey





Otros, en tanto usaron las redes para interactuar con sus seguidores y hacer consultas o expresar sus sensaciones por este día donde se fortalece la democracia. Tal fue el caso de Jorge Rial que sintetizo este momento en dos palabras: "Es hoy". En tanto, Zaira Nara que preguntó: ¿A qué hora van a votar? o Valería Schapira que escribió: "Buen domingo amigos. A votar que es una alegría poder decidir lo que se quiere". El conductor Nicolás Magaldi no perdió la oportunidad para dejar su mensaje: "Que sea un día de conciencia. A votar".







Luego, Fede Bal fue más optimista por este día y lo se lo hizo saber a sus seguidores: "Me encantan los días de votación, me gusta levantarme e ir a votar. Se lucho mucho por esta democracia que hoy vivimos. Disfrutemos eso, sin banderas ni partidos. Vamos Argentina".