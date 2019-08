Escuela Normal: Muchas personas mayores y pocos jóvenes se acercaron a votar

Minutos antes del cierre de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Aníbal, uno de los delegados de la Escuela Normal, indicó a InformateSalta que en esa institución, todo se desarrolló bajo los parámetros normales.

“Excelente el comportamiento de los ciudadanos, no hemos tenido dificultades, el comportamiento de los fiscales, asumen que tienen que controlar, fiscalizar, no hemos tenido inconvenientes. Al principio algunas autoridades de mesa no llegaron en tiempo y forma, he nombrado a algunos ciudadanos que estaban allí, aceptaron ese compromiso y están trabajando. A las 8:10 teníamos a todas las autoridades predispuestas para iniciar esta tarea que es tan linda que hace que nuestro país sigamos siendo democrático,” dijo.

Sobre el porcentaje de votantes, aseguró que cerca del mediodía alrededor del 28% del padrón y sobre el cierre el porcentaje superó el 70%. Destacó la presencia de muchas personas mayores y lamentó la poca presencia del “voto joven.”

“Ver el ejemplo de nuestros mayores que entienden que este es el sistema de democracia y vienen a prestarse a votar, a aceptar este juego constitucional de elegir y ser elegidos. He visto pocos jóvenes, pero espero que en las generales el joven reflote ese ánimo de participar porque después nos quejamos y la queja está porque no participamos, hay que elegir,” expresó.