Jarsún: “La democracia es el sistema más maravilloso que podemos tener”

"Hoy, hasta el sol nos acompaña en este gran día para todos los ciudadanos argentinos, en este día, donde todos debemos ir a votar porque la democracia es el sistema más maravilloso que podemos tener y es importante que todos participemos y elijamos el rumbo del país que queremos", expresó Jarsún.

El intendente de Rosario de Lerma agregó que "siempre me levanto temprano y en época de elecciones, me gusta venir a votar a primera hora, para luego ir a disfrutar de mi abuela, quien es la que está con los noticias al día, y me comenta todo".

"Esperemos que todo transcurra con normalidad", finalizó.