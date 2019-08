Cornejo ratificó que los fiscales trabajaron para asegurar las boletas

Mientras espera los resultados, la precandidato a diputado nacional Virginia Cornejo de Juntos por el Cambio, otorgó unos minutos a InformateSalta. Tras el cierre de los comicios, aseguró que “fue una jornada gloriosa, tener la posibilidad de elegir, esto no es un acto donde tenemos una obligación sino una oportunidad, así que muy contenta.”

Sobre el desarrollo de la votación, destacó el trabajo que tuvieron todos los involucrados desde las autoridades de mesas, los fiscales a las fuerzas de seguridad. “Es un trabajo bastante tranquilo, la gente bastante respetuosa, he visto trabajar en sacar cartelería que se habían puesto a último momento de candidatos, de frentes políticos, cosa que está prohibida, uno aprovecha estos actos para destacar,” dijo.

Acerca de las denuncias por robos de boletas, Cornejo específico que dependió de cada una de las zonas. “En algunas, los fiscales se mostraron preocupados pero siempre han estado firmes en la búsqueda de que nuestra boleta este en todas las mesas,” expresó.

Pese a que aún no se tienen datos concretos, contó que un boca de urna a nivel nacional los posiciona muy bien a nivel nacional. “Hay que esperar, hay que ser respetuoso, a mí me entusiasma mucho, en esto de buscar el país que queremos y que los argentinos quieren a futuro,” manifestó.

En cuanto a los rumores de una feroz interna entre candidatos del frente, aseguró no haberse enterado. “Si hubo una interna, Virginia Cornejo no se enteró porque yo me dedique a trabajar constantemente y fundamentalmente llevando el mensaje y el voto del presidente, porque creo que lo más importante en esta oportunidad es la figura presidencial, es la que va a marcar el rumbo del país, así que si abajo hay problemáticas, la verdad no me inmiscuyo,” comentó.

De cara a las generales indicó que “hay que seguir trabajando, pensando, buscando que quienes puedan escucharnos, quienes quieran conocer una propuesta distinta, quienes quieran acompañarnos y en algún momento puedan llegar a tener una duda se vuelquen a este sector, que tengan fe, que tengan esperanza, que las cosas están bien encaminadas, que es un país que necesitaba realmente una oportunidad distinta.”