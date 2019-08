Atraparon a una banda de ladrones cuando intentaba robar una camioneta

Sebastián, un vecino del macrocentro, se vio sorprendido la madrugada del sábado al salir de su casa y encontrar a cuatro hombres a bordo de su camioneta Toyota Hilux a punto de robársela. “Corrí hasta la puerta del conductor y le abrí la puerta, lo bajé y en ese momento llegaron un montón de policías”, contó a InformateSalta.

“Estaban sentados cómodamente, la verdad no sé cómo hice para reaccionar en ese momento. Mi camioneta no está forzada, no sé cómo abrieron la puerta. Después me di cuenta que también había un auto Bora blanco y después supe que todo estaba relacionado”.



El joven contó que mientras luchaba con uno de los ladrones comenzó a sentir sirenas y en un abrir y cerrar de ojos aparecieron muchos policías en autos y motocicletas. “Se montó todo un operativo, en cuestión de segundos los cuatro ladrones estaban detenidos”, contó.

De inmediato fue a la comisaría a radicar la denuncia allí se enteró que los policías los venían siguiendo. “Son integrantes de una banda que se dedica a robar vehículos y locales. Tienen antecedentes de un robo millonario sobre la Avenida Paraguay y ese Bora era parte del montaje”, aseguró.