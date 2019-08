Pese al resultado, el “Chipi” Figallo se lleva el cariño de los salteños

Los Pumas cayeron en Salta por 46 a 13 pero Juan “Chipi” Figallo se dio el gusto de jugar en su tierra. Tras el partido, en diálogo con InformateSalta, destacó el aliento y el cariño que recibió por parte de los salteños, pese al resultado.

“Fue una linda semana en Salta, el clima nos acompañó pero los resultados no. Hay mucho trabajo del rugby en Salta, está creciendo y vamos por buen camino, en el rugby salteño y en tema Los Pumas habrá que hacer un poquito de revisión y humildad y corregir los errores,” dijo.

Figallo destacó la imponencia del rival, que logró quedarse con el último partido y consagrarse campeón del Rugby Championship. “Tenemos la semana que viene para acomodar las cosas que no salieron bien y acomodarlas, tuvimos varias oportunidades cerca del ingoal, no pudimos completar, el scrum hay que acomodarlo también, muchísimas cosas por mejorar, mucho tiempo para seguir trabajando y vamos con eso,” analizó.

Para él, lo más importante fue sentir el cariño de todos los salteños. “Se me cayeron unas lágrimas pero la verdad que muy lindo. Y estoy muy bien, por suerte terminé bien el partido pero bastante enojado con la situación, así que a corregirlas,” expresó.

Ahora queda definir la lista que disputará el Mundial de Tokio en septiembre próximo, así que el “Chipi” continuará trabajando para formar parte, una vez más, del equipo titular.

“En las formaciones fijas no anduvimos bien, a la hora de concretar tries o puntos, no los concretamos, la primera parte metíamos puntos y volvíamos con puntos de ellos, la verdad que no fue un buen partido nuestro, a aprender de lo que pasó, humildemente mejorar las cosas que tienen que mejorar y empujar para adelante,” culminó.