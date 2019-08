Macri sobre el dólar: “La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo"

Tras el cierre de las Paso y una jornada de altísima volatilidad cambiaria, que llevó al dólar a escaladas que pasaron los $60, el presidente de la Nación Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, donde se refirió a los resultados de las primarias, asumió las culpas de los resultados negativos para Juntos por el Cambio y agregó culpabilidad al Kirchnerismo por las complicaciones económicas de este lunes.

Agradeciendo el acompañamiento de los votantes, Macri inició su discurso reconociendo los motivos que llevaron a perder las Paso: “Los escuchamos, entendemos que los votos que no nos acompañaron representan la bronca acumulada de todo el proceso duro y económico, que recorrimos estos años, desde el arranque de la herencia que recibimos, los entendemos”.

Del mismo modo aseveró: “La elección de octubre será una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa, que vamos a revertir esta elección; haciéndonos cargo de las dificultades de la elección”, en referencia a la escalda del dólar.

Sobre este punto, apuntó a la imagen negativa que el Kirchnerimos tiene en del mundo político y económico, la cual a su parecer generó la volatilidad. “La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo, no tiene la confianza para que la gente venga a invertir en el país, sube el riesgo país, el dólar sube y eso demuestra un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que no confían en lo que pretenden hacer con la Argentina otra vez”, subrayó.

En cuanto a soluciones económicas, el presidente adelantó: “He instruido al equipo económico para que estudie y se preparen medidas necesarias para cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea, que es gobernar”.

Descartando cambios en el Gabinete de la Nación, Macri comentó que “he llamado a todos los candidatos (a presidente) que quedaron confirmados para felicitarlos, para invitarlos a que participemos en un proceso electoral que ayude al futuro”.

Por su parte el senador y candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, acompañó a Macri en su conferencia, donde declaró: “Esto no terminó, esta ha sido la elección primaria y el verdadero debate del rumbo argentino se desarrolla desde hoy hasta octubre, sabemos que es difícil pero vamos a estar comprometidos, con coraje y convicción, para revertir el resultado”.