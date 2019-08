Sin saber que estaba embarazada, salteña dio a luz con la colaboración de dos policías

Esta historia comenzó el sábado pasado, cerca de las 8 de la mañana, y con una temperatura de -3º, cuando un marido, preocupado por unos fuertes dolores que sentía su mujer asistió a la dependencia policial de barrio Unión.

Allí fue recibido por el sargento José Fabián y el cabo Walter Marín, quienes tras indagar un poco más sobre la situación acompañaron al hombre hasta su domicilio. En el camino, les manifestó que la señora, de 39 años y madre de dos hijos, perdía un líquido de color amarillo. “Deducíamos que era líquido amniótico, le pregunto si estaba embarazada y me dice que no, que no sabía nada,” contó Fabián a Somos Salta.

Al llegar a la precaria vivienda donde vive la familia, se dieron con la sorpresa de que la mujer estaba en labor de parto. “Mi compañero ya sospechando eso ya iba con los guantes acondicionados en sus manos así que era cuestión de recibir a la nena y gracias a Dios todo salió bien. La bebé se heló un poquito, pero mi otro compañero de base me mandó el caloventor y pudimos darle calor a la nena. El la envolvió con su gabán y gracias a Dios tuvo un final muy lindo,” expresó.

Por su parte, el cabo Marín describió a la experiencia como muy agradable y gratificante, más aún sabiendo que sin los recursos necesarios, pudieron traer al mundo a la bebé. “Se atinó a que tuviera a la criatura en la cama. Estaba con un poco de hipotermia, así que la envolvimos hasta que llegó la ambulancia y después se las llevaron y están re bien. El marido, la señora y la suegra no tenían conocimiento del embarazo pero aparentemente estaba en término,” manifestó.