Juicio a Lona: declaran López Arias, el ex senador Canto y vecinos de Ragone

En la segunda semana de audiencias, el Tribunal Oral Federal 2 reanuda hoy, al mediodía, el juicio al ex juez federal, Ricardo Lona. Entre los testigos, figuran un ex policía, empleadas de una clínica, vecinos y una referente de desaparecidos.

El debate, considerado el hecho judicial del año en la órbita federal, vuelve a escena en la sala de audiencia del Tribunal Oral Federal 2, ubicado en la avenida Gurruchaga 297. Y no es para menos, pues el único y principal acusado es el ex juez federal, Ricardo Lona, ícono de la suma de poder en Salta, entre los años 70 a 90, quien está acusado de no investigar la desaparición de ex gobernador Miguel Ragone.

Luego de su presentación en el banco de los acusados y su declaración como imputado, un hecho que muchos consideraban imposible, el tribunal se apresta a entrar a fondo con la declaración de los testigos y para ello está previsto que la audiencia inicie a las 12 y se extienda hasta las 20.

En el listado de testigos aparecen Blanca Silvia Lezcano, Jorge Carlos Albrecht, Sandra Mabel Siegrist, Marcelo López Arias, Héctor Manuel Canto, Carmen Inés Ilvento, Elsa Nora Mamani, Esther Nilda Alderete, Teresa López y Felipe Severino Oviedo.

Los testigos declararán en el marco del juicio que se le sigue a Lona por los delitos de prevaricato, encubrimiento y omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes, acusación que surge de una investigación llevada a cabo en torno a la actuación que Lona tuvo en la causa penal abierta por el secuestro y desaparición del ex gobernador, Miguel Ragone, el asesinato de Santiago Catalino Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez Leal.







Secuestro

Estos crímenes ocurrieron el 11 de marzo de 1976, alrededor de las 8, cuando el médico Ragone circulaba en su automóvil, Peugeot 504, rumbo al hospital San Bernardo, donde debía tomar su turno. A pocos metros de abandonar su casa, en la calle Del Milagro, el ex gobernador fue atacado entre los pasajes San Lorenzo y Apolinario Saravia.

Por este hecho, en octubre de 2011, el Tribunal Oral Federal 1, realizó el primer juicio y condenó al coronel Carlos Alberto Mulhall, jefe del Ejército en la provincia; el teniente coronel Miguel Gentil, jefe de Policía y el comisario Joaquín Guil, jefe de Seguridad de la fuerza policial como responsables de los asesinatos de Ragone y Arredes, y el ataque a Martínez Leal.

Posteriormente, el fiscal, Carlos Amad y su par, Francisco Snopek, llevaron adelante un nuevo proceso penal que tuvo como principal sospechoso a Lona, quien fue procesado por el juez federal de Tucumán, Fernando Poviña, en agosto del año 2014, tras lo cual el caso fue elevado a juicio por ambos fiscales.