Juicio a Lona: quiénes son y qué dijeron los testigos citados hoy hace 43 años

Entre los que van a declarar en la jornada de hoy se encuentra el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, el ex senador provincial, Héctor Manuel Canto, empleadas que conocían a Ragone y un médico vecino.

Marcelo López Arias.

Su citación se debe a que fue abogado de la familia Ragone y, en el expediente, aparece como el letrado que solicitó en el año 1986 el desarchivo del caso. Al respecto, el ex juez Lona sostuvo al prestar declaración que “sólo se presentó el hijo del doctor Ragone con el patrocinio del doctor Marcelo López Arias, que es un digno abogado y conocido defensor de las causas de derechos humanos ¿Por qué se presentaron? Porque se habían presentado al expediente las pruebas que se lograron a partir de mi actividad como juez”.

Felipe Severino Oviedo.

Declaró en el primero juicio. Fue uno de los oficiales del estratégico Departamento de Informaciones de la Policía local. Relató que su rol era vigilar las actividades de los partidos y de los gremios, pero aclaró que no hacía seguimientos de personas. “Iba a los actos públicos y luego hacía un informe acerca de los participantes y lo que se decía”, afirmó. También reveló que hacía averiguaciones sobre órdenes de comparendos y detenciones. “En el caso Ragone no tuve una participación directa; traté de recabar datos en hoteles y otros lugares, y no encontré nada”, aseguró.







Jorge Carlos Albrecht. Médico.

Vivía en la calle Del Milagro al 100, a pocos metros de donde ocurrió el secuestro de Ragone. En declaraciones públicas sostuvo que ese día, el 11 de marzo de 1976, estaba desayunando cuando un grupo interceptó, en la cuadra de su casa, al ex gobernador, quien era vecino de la zona y se iba a trabajar. Auxilió a Margarita Martínez de Leal, una de las víctimas, y trató de salvar a Santiago Arredes, pero cuando llegó para asistirlo ya estaba muerto. Había recibido un balazo en el corazón. "La tristeza de haber presenciado un hecho de esta magnitud me sigue impresionando. Sigo pensando que los argentinos somos totalmente irreflexivos para actuar como se actuó", lamentó. Lona, por su parte, adujo en su defensa que este testigo es su primo hermano, y con el mismo, al momento del hecho, mantenía una enemistad.

Héctor Manuel Canto.

Ex detenido político y también miembro de la Comisión Investigadora de la desaparición de personas creada en 1983 en el Senado de Salta. En el primer juicio por el caso Ragone, sostuvo que miembros de la Policía de la provincia participaron del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. “En el secuestro de Ragone no cabe ni la más peregrina duda de que tuvo participación la Policía de Salta por eso mataron a Arredes; por ser hermano de un policía, los conocía”, afirmó.







Sandra Mabel Siegrist.

En el expediente figura como vecina de la zona. Al momento del secuestro de Ragone, tenía dieciséis años. Relato que escuchó un disparo mientras se dirigía al Colegio Nacional. Al llegar al lugar, pudo ver sobre la calzada tres automóviles, que inmediatamente se desplazan hacia el sur por calle Del Milagro.

Elsa Nora Mamaní, Teresa López y Esther Nilda Alderete.

Se desempeñaban como empleadas en la Clínica Cruz Azul, donde también trabajaba Ragone. En sus declaraciones en la causa, manifestaron que no notaron nada anormal en la clínica días anteriores al secuestro. En el expediente se consignó que en fecha 16/03/1976, las testigos Elsa Nora Mamaní, Esther Nilda Alderte y Teresa López, quienes eran empleadas de la Clínica Cruz Azul, propiedad de Ragone, declararon que siempre trabajaron con normalidad en la clínica y nunca notaron amedrentamientos o llamadas amenazantes en contra del Dr. Ragone, ni siquiera en los días previos a su secuestro.











Carmen Inés Ilvento.

Trabajaba en una panadería de la zona del hecho. Al prestar testimonio en la causa refirió haber escuchado disparos mientras se encontraba trabajando en una panadería ubicada en calle Del Milagro 73, y que al asomarse pudo ver dos vehículos Ford Falcon alejarse del lugar. Sintió crujir las ruedas en el asfalto y pudo ver que iban entre dos y cuatro personas en los autos. Dijo que pasaron muy rápido y se dirigían por la calle Del Milagro, suponiendo que doblaron por el pasaje Klein.

Blanca Silvia Lezcano.

Reconocida referente de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Causas Políticas y Gremiales. Su testimonio fue requerido por el Ministerio Público Fiscal a fin de referirse a la actuación del ex juez Lona, tanto en la causa de Ragone como en otros casos de desaparecidos y la labor judicial realizada al respecto por el acusado. En declaraciones públicas, previas al inicio de este juicio, Lezcano sostuvo que “por fin lo ponen a Lona en el banquillo de los acusados (…) porque es responsable de muchas otras causas, no sólo de Ragone, porque era el Juez Federal de Salta”.