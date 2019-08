Elecciones provinciales: El radicalismo, entre Olmedo y Sáenz

A días de finalizar el plazo para la presentación de listas de cara a las elecciones PASO del próximo 6 de octubre, el dirigente radical salteño, Luis Zavaleta, en diálogo con InformateSalta, se diferenció del sector que apoya la candidatura a gobernador de Alfredo Olmedo y dejó claro su acompañamiento al intendente Gustavo Sáenz.

En la oportunidad, justificó la decisión en el capital electoral del ex candidato a vicepresidente. “Estamos convencidos que el candidato a gobernador tiene que ser evidentemente quién más perfil electoral tenga y Gustavo es el intendente de la ciudad más importante de la provincia”, sostuvo.







Sobre la actitud adoptada por Mimessi y compañía, de respaldar al empresario sojero, dijo que no le sorprendió lo sucedido. “La verdad que no me extraña tanto porque estos muchachos vienen errando mucho políticamente, yo no tengo nada personal con Olmedo, a quien muy poco conozco, pero su contenido político es diametralmente opuesto a lo que los radicales pensamos desde hace 128 años”, indicó.

No obstante, señaló que hay un sector del oficialismo partidario que está dispuesto a terminar con el frente, y volver a iniciar conversaciones con el frente de Gustavo Sáenz. “Celebro que una parte de la dirigencia busque enmendar ese error político e incorporarse en este sector del frente, es importante porque la sociedad, y los radicales se encuentran realmente muy desorientados”.







En ese marco, señaló que si la UCR se incorpora al frente saldrán con la boleta del partido o caso contrario buscarán alguna otra alternativa que sea válida. “No es lo más aconsejable, pero es lo único que podemos hacer, buscaremos de tener una lista en algunos lugares que sea representativa al 100% de la UCR”.

Con respecto al candidato a intendente, indicó que no hay nada resuelto. “Vamos a discutir y vamos a tratar de ser lo más eficiente posible en el armado de las listas. Tenemos distintas opciones, podemos tener un candidato propio o podemos articular nuestra lista ya sea con Martín Grande, Matías Posadas, o con otros candidatos”.

Por último, afirmó que trabajarán para diseñar una estrategia que sea eficiente para que hombres y mujeres de la UCR tengan la posibilidad de llegar a cargos electivos.