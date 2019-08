El adiós de Maradona al Tata Brown: "Siempre fuiste un toro"

Diego Armando Maradona despidió a José Luis Brown a través de las redes sociales con un mensaje en el que transmitió su dolor por la muerte del ex defensor de la Selección y honró con emotivas palabras.



"Quiero saludar a la familia del Tata José Luis Brown. Viniste a visitarme a Dubai, con tu hijo, y él me contó lo que te estaba pasando. Yo todavía no lo puedo creer, porque siempre fuiste un toro. Te vamos a extrañar mucho, Tata. No sabés cuánto lo lamento, hermano. Los que disfrutamos de tu amistad, nunca te vamos a olvidar. Hiciste un gol en la final de un mundial, jugaste con el hombro roto, y supiste cuánto pesa la copa del mundo. Que descanses en paz", fue el posteo de Maradona en su cuenta de Instagram.

El Tata falleció ayer por la tarde, tras luchar durante varios meses contra el mal de alzheimer, una enfermedad degenerativa que le terminó quitando la vida a los 62 años.