Messi sigue sin entrenarse con el equipo y está descartado para el debut de Barcelona

El crack argentino sufrió una lesión muscular en el primer día de vuelta a los trabajos, pero todavía no se pudo recuperar y está casi descartado para el debut de Barcelona en La Liga.

Lionel Messi no pudo regresar de sus vacaciones de la mejor manera. En el primer día de entrenamientos en Barcelona, sufrió una lesión muscular que no le permitió realizar la gira de pretemporada y, por ahora, no volvió a trabajar junto al resto del plantel.

El conjunto culé regresó a las prácticas después de disputar unos cuantos partidos amistosos en Estados Unidos, pero el crack argentino continuó recuperándose dentro del gimnasio. Para la preocupación de Ernesto Valverde, al rosarino lo acompañaron Frenkie De Jong y Todibo que deben reponerse de unas molestias. Aunque, en un principio, no deberían estar afectados para el partido ante Athletic Bilbao. Otra baja confirmada es la de Norberto Murara que mañana será operado de la fractura del hueso escafoides de su mano izquierda.

Debido a todas estas ausencias, Iñaki Peña, Abel Ruiz y Carles Pérez, juveniles de la filial catalana, entrenaron bajo las ordenes de Valverde. Peña será el arquero suplente mientras Neto esté de baja.