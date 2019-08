Reacción negativa de los mercados por la vuelta del kirchnerismo

Después del lunes negro posterior a las PASO nacionales y la devaluación del 30% del peso argentino respecto al dólar, para los especialistas, los mercados esperan las señales del gobierno nacional y de la oposición que brinden tranquilidad en cuanto al cumplimiento de las obligaciones.

“El resultado de las elecciones sorprendió demasiado, si bien se esperaba la victoria de la formula Fernández - Fernández nadie anticipaba esta diferencia y el caudal de votos, superando ampliamente el 45%, cifra necesaria para ganar en primera vuelta” indicó el asesor financiero de Norte Gestión & Finanzas, Luis Kabba a InformateSalta.

De esta manera, dejó en claro que los mercados no tomaron bien el resultado de las primarias debido a las declaraciones de Alberto Fernández sobre las Leliqs y la baja de tasas de interés durante la campaña. “Son dichos de campaña que después son inaplicables y lo único que terminan generando es pánico porque es disruptivo en el mercado financiero. A todo esto lo termina pagando, no la gente de plata, sino el asalariado con inflación y devaluación”.











En este escenario, el anuncio de medidas por parte de la cúpula política, se convierte en fundamental para lograr amortiguar las consecuencias de esta corrida, pero también es necesario que Alberto Fernández salga a calmar al mercado. “Hoy tienen más responsabilidad Fernández que Macri porque es necesario y es lo que está pidiendo el mercado, porque ya siendo claramente el próximo presidente electo del país, que salga a dar señales para calmar al mercado: cuál será su política económica, qué piensa hacer con la deuda – si la va pagar o no -, que va a hacer con las Leliqs, como va a resolver los problemas que tiene hoy la Argentina” agregó Kabba.

La postura que tomó Mauricio Macri de responsabilizar al resultado de las elecciones sin realizar una autocrítica, tampoco fue buena. “Hay herramientas para tratar de amortiguar un poco el impacto de este pánico que hay en los mercados. El tema será hasta donde llega el pánico, ya que cuando se generaliza no hay herramienta que valga” aseguró el especialista financiero.







Con ambas miradas hacia el oficialismo y la oposición, Kabba dijo a InformateSalta que es fundamental que la gente entienda que no se puede volver al pasado porque la situación es distinta. “En el pasado, el gobierno de Cristina Fernández tenía mucha plata para gastar y hoy no la tienen. Entonces tienen que tomar otro tipo de medidas, si más o menos se aclara el panorama esto puede terminar acá y no haya más consecuencias pero como se vio la postura del candidato del Frente de Todos no creo que sea el caso”.

En cuanto al impacto en la economía local, el asesor financiero ratificó que provoca incertidumbre ya que no hay referencia de precios y la venta se suspende. “Esto seguramente nos vuelve a meter en una recesión fuerte y en un parate económico”. En este contexto, el emprendedor salteño deja de vender porque no sabe si su proveedor le volverá a vender para reponer mercadería, “la recesión es inmediata cuando tenemos este tipo de movimiento del dólar”.

“La inflación va crecer antes que tener pesos es mejor stockearse, pero las ventas probablemente también caigan porque stockearse innecesariamente también es un problema. Así que lo que uno pueda tener de dinero líquido habría que ponerlo en dólares y bajo el colchón porque no estamos exentos de situaciones como el corralito al estilo 2001. Estamos hablando de situaciones de pánico donde es difícil medir hasta dónde puede llegar esto. Dependemos mucho, nuevamente, de que Alberto Fernández pueda mandar señales al mercado” concluyó Luis Kabba.