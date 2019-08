Por la suba del dólar, se dispararon los precios de frutas y verduras en Cofruthos

Tras la escalada inédita de la divisa, el cajón de zapallitos subió a $700. El de los pimientos va de $1800 a $2000. Muchos comercios no abrieron al no saber a qué precios vender. Qué pasa con la hoja de coca.

Tras las PASO, la economía del país volvió a ser el eje de atención de todos los argentinos ante la inédita disparada del precio del dólar, el cual rozó los $67 pesos en Salta, y que alteró las finanzas del lunes.

Según la información compartida por el matutino El Tribuno, la suba de la cotización de la divisa norteamericana impacta directamente en la Pyme salteña, ya que la mitad de los comerciantes salteños adquieren sus productos en dólares y ayer no querían venderlos porque los proveedores no les respondían el teléfono o se negaban a comerciarles los bienes.

Esta situación de incertidumbre e inestabilidad se trasladó hacia el mercado Cofruthos de la ciudad de Salta. Un móvil de Multivisión verificó que en cuestión de horas, no solo los precios subieron el doble, sino que muchos locales decidieron no abrir sus puertas, al no saber con qué precios ofrecer sus mercaderías.

Los vendedores comentaron al medio cuál era el panorama en las primeras horas de este martes: el cajón de pimiento rojo, que hasta el viernes costaba $1000, hoy se vende a $1800 o $2000. Caso similar era del cajón de zapallitos, que de $300 pasó a $700.

Por el momento, la carne mantiene sus precios. Según contaba un carnicero del mercado de abasto, el kg de sobaco está a $210, la bola de lomo y cuadrada está a $230, la pula a $290, por citar unos ejemplos.

No obstante, hay comercios que están en la duda de qué precios poner. “Estamos esperando que (los precios) suban, (pero) los molinos no están entregando mercadería, los cancelaron hasta nuevo aviso”, indicó una vendedora de alimento para animales. A su lado, pequeñas góndolas estaban con las rejas o las persianas bajas: decidieron no abrir hasta que no sepan qué van a tener para vender y a qué precios ofertar.

La hoja de coca también entró dentro de la incertidumbre que generó la volatilidad cambiaria. En los puestos linderos a Cofruthos, el cuarto se vendía a $450, y su precio varía dependiendo de la calidad de la hoja.