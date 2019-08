De la mano del “Oso” Leavy, Wayar busca otra vez la Intendencia

El ex vicegobernador confirmó que participará de las PASO dentro del frente de Todos. Forja y Kolina le manifestaron su respaldo. “Tengo experiencia, equipos de trabajo y decisiones firmes para llevar adelante las propuestas que vamos a ofrecer al electorado”.

A días de finalizar el plazo para la presentación de listas de cara a las elecciones PASO del próximo 6 de octubre, el ex vicegobernador Walter Wayar, en diálogo con InformateSalta, confirmó que será precandidato a intendente de la ciudad de Salta dentro del frente “Todos”, que lleva como candidato a gobernador a Sergio “Oso” Leavy.

En la oportunidad, explicó que la decisión se tomó en conjunto con un grupo importante de militantes peronistas del partido Forja y Kolina. “Se convocaron en mi domicilio, y en una reunión de más de 100 dirigentes determinamos que vamos a armar una lista que voy a encabezar como candidato a intendente de Salta Capital”, detalló.







No obstante, aclaró que no pretende ser el bendecido y exigir una lista única. “Yo nunca creo que haya que frenar la voluntad de las compañeras y los compañeros, así que si hay otros sectores que también quieren competir en la intendencia yo no le voy a poner palos en la rueda, es el votante el que debe determinar quien va a ser el candidato”.

Wayar señaló que a diferencia de la campaña anterior, esta vez no permitirá ningún tipo de maniobras en su contra. “La vez pasada como era candidato de un partido municipal no nos dejaron tener la foto en la pantalla principal de la computadora, éramos un puntito azul, ahora va a estar la foto del candidato a gobernador, Leavy, y va a estar la foto de Walter Wayar, con lo cual la gente va a poder ver y elegirnos”.

Con respecto a los desafíos, indicó que hay que seguir avanzando en resolver temas de infraestructura. “Hay que llevar pavimento a los barrios que todavía no lo tienen, necesitamos que todos tengan agua potable y cloacas, y sobre todo tenemos que lograr que Salta no se inunde”, afirmó.

También manifestó que el municipio tiene que estar presente en lo que es salud, educación, seguridad, y transporte público. “Desde el primer día tiene que haber un trabajo conjunto con Provincia y Nación y la intendencia tiene que estar muy presente”, afirmó.

Por último, destacó que están trabajando fuertemente en un plan de gobierno municipal. “Tengo experiencia, equipos de trabajo y decisiones firmes para llevar adelante los desafíos que vamos a ofrecer al electorado”, concluyó.

Sobre la elección nacional

Wayar, quien bajó su precandidatura a senador nacional luego de no obtener la adhesión de la fórmula Alberto y Cristina, se mostró confiado en que el frente obtenga los votos necesarios para conseguir las tres bancas a Diputados. “Vamos a trabajar para que el Frente Todos ponga tres diputados nacionales, dos senadores, y luego en las provinciales para que el "Oso" sea el Gobernador”.