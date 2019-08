Cuánto se devaluó el salario, medido en dólares, desde que gobierna Macri

El salario argentino medido en dólares era el más elevado de la región a fines de 2015, pero las continuas devaluaciones aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri llevaron a que se perdiera la capacidad de compra y que la moneda extranjera aumentara su valor en el país.

Al momento de la asunción de Mauricio Macri, según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), los trabajadores argentinos contaban con el sueldo mínimo más alto de la región. En aquél momento alcanzaba los U$S 589, muy por encima del segundo más alto. Los países que continuaban en el ranking eran Ecuador con U$S 354; luego Chile con U$S 352; Uruguay (U$S 342); Paraguay (U$S 324); Bolivia (U$S 240) y Perú (U$S 231).

En perspectiva, el salario mínimo retrocedió 12 años (medidos en dólares) y se mantiene en valores cercanos a los de agosto de 2007, cuando alcanzaba los u$s 284 mensuales, unos $760 al valor de cambio de entonces, que era de u$s 3,09.

Con la incesante suba en el tipo de cambio de las últimas horas y tomando el valor desde 2015 a la fecha, donde se pasó de $9,45 a $57,29, Argentina quedó en el último lugar de la zona. Con las posiciones reconfiguradas, aparece Chile en el primer puesto con U$S 435 mensuales. Uruguay le sigue con U$S 427, luego Ecuador con U$S 394, Paraguay con U$S 336 y Bolivia con U$S 307. Perú tiene un salario piso de U$S 278 y, detrás, Argentina con uno de sólo U$S 208.-

Fuente: Revista Norte